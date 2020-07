Congo-Kinshasa: Voici pourquoi Kibambi Shintwa est une icône de la presse congolaise ?

La conscience nous guide vers des évidences comme celle que je ressens de témoigner pour être en accord avec moi-même et mon histoire. Dans la puissance d'inspiration, j'ai identifié 4 niveaux. Il y a ceux qui sont des exemples, ceux qui sont des modèles, ceux qui sont des symboles et, enfin, les icônes.

Il y a des gens parmi nous qui ont agi de manière professionnelle une ou deux fois au point que leurs actes peuvent être cités en exemple. Ils sont nombreux et nous les connaissons. Ce sont dans la presse des journalistes qui ont réalisé quelques bons reportages au point d'être célèbres.

Puis, viennent les modèles. Ils sont célèbres mais plus que ça leurs actes furent modélisés pour servir de voie de reproduction à nous autres les apprenants. Les modèles dans notre presse ne sont pas très nombreux mais ils existent.

Au-dessus des modèles, viennent les symboles qui sont par leurs carrières porteurs des grandes vertus car, ils ont conquis par leurs intelligences le feu qui alimente les vocations.

On les compte des bouts de doigts, ils symbolisent ce que le pays a de meilleur dans la conception et la pratique du métier. Je cite trois noms pour vous donner une idée. C'est le cas du Patriarche Malembe, de Kitutu O'leontwa et du professeur Ekambo.

Puis, vint l'icône qui est pour moi la présence permanente d'une personne qui fut cité en exemple , dont le travail fut modélisé par des dizaines des générations et qui est un symbole de réussite professionnelle et par-dessus tout qui continue dans la simplicité d'exercer et surtout dont l'humilité est un ancrage de son humanité.

Kibambi Shintwa est tout cela, il est ce millésime que notre nation a produit dans le domaine de la presse et il ne se rend pas compte de l'immense influence qu'il a et continue d'exercer sur des millions des jeunes qui le voient comme cet ange qui protège le chemin de leur ascension professionnelle.

En ce qui me concerne, il a été mon modèle et aujourd'hui que je puis librement le côtoyer, Je me rends compte qu'il est en modèle unique non reproductible, alors protégeons-le et entourons-le de toute sollicitude.

Vieux, je reste malgré tout l'un de vos fans.