Ile Maurice: Retracer, éradiquer et éliminer l'hépatite à Maurice

communiqué de presse

GIS - 29 juillet 2020 : « Nous disposons actuellement de 13 centres dont les cinq hôpitaux régionaux pour le traitement des patients atteints d'hépatite B et C ; et pour mieux lutter contre le virus, des sessions de formation intensives seront proposées aux médecins, infirmières et pharmaciens. Notre objectif est de retracer, d'éradiquer et d'éliminer l'hépatite à Maurice ».

Cette déclaration a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, à l'hôpital Dr Abdool Gaffoor Jeetoo à Port Louis à l'occasion du lancement des activités pour marquer la Journée mondiale contre l'hépatite 2020. Dans le cadre de cette Journée, des boîtes de médicaments contre l'hépatite C ont été offertes aux patients, et un nouvel équipement numérique a été mis en place pour le traitement de l'hépatite à l'hôpital Dr Abdool Gaffoor Jeetoo.

Le ministre a souligné que 98% des patients atteints d'hépatite sont traités avec succès à Maurice, et que la période de traitement dure jusqu'à 12 semaines. Dr Jagutpal a affirmé que le pays vise à répondre aux exigences fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) bien avant 2030, qui est l'année fixée par l'OMS pour atteindre les buts mondiaux de l'élimination de l'hépatite.

Journée mondiale contre l'hépatite 2020

La Journée mondiale contre l'hépatite est commémorée chaque année le 28 juillet afin de mieux faire connaître l'hépatite virale, une inflammation du foie qui entraîne toute une série de problèmes de santé dont le cancer du foie. Il existe cinq souches principales du virus de l'hépatite : A, B, C, D et E. Ensemble, les hépatites B et C sont les causes les plus fréquentes de décès, avec 1,3 million de vies perdues chaque année.

Le thème choisi par l'OMS cette année est 'Pour un avenir sans hépatite'. L'accent est mis sur la prévention de l'hépatite B chez les mères et les nouveau-nés car les nourrissons sont particulièrement vulnérables. Ainsi, environ 90 % des enfants infectés par ce virus pendant leur première année de vie en deviennent des porteurs chroniques.