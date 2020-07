Algérie: Le court métrage "A fleur de peau" de Meriem Mesraoua au Festival du film de Venise

Alger — Le court métrage algérien "A fleur de peau" de Meriem Mesraoua participe à la compétition du 77e Festival international du film de Venise, prévu du 2 au 12 septembre, indiquent les organisateurs sur le site Internet de l'événement.

"A fleur de peau" est en lice dans la section "Orizzonti" (Horizon), avec "The Night Train" du Suédois Jerry Carisson, "Anita" de l'Indienne Sushma Khadepaun, "Workshop" du Néo-Zélandais Judah Finnigan, "Was Wahrsheinlich War" de l'Allemand Willy Hans, "The Shift" de la Portugaise Laura Carreira, "The Game" du Suisse Roman Hodel, "Places" du Lituanien Vytautas Katkus, "Being may Mom" de l'Italienne Jasmine Trinca et "Live in Cloud Cuckoo Land", des Vietnamiens Nghia Vu Minh et Thy pham Hoang Minh.

Par ailleurs, le projet du film-documentaire "Meursault contre enquête" de l'Algérien Malek Bensmain sera présenté, aux côtés de six autres projets de films-documentaires, dans le cadre du programme "Gap-Financing Market", (marché du financement), qui vise à trouver des compléments de financement à des projets cinématographiques en mettant en relation les professionnels du cinéma.

D'un autre côté, les projets de films, "Hadjer" de Anis Djaad et "Soula" de Salah Issaad bénéficieront du workshop, "Final Cut in Venice", une autre voie du festival qui oeuvre pour trouver des financement aux films en phase de post-production.