Angola: Exploitation des services aéroportuaires avec de nouvelles règles

Luanda — L'exploitation des services aéroportuaires pour soutenir l'aviation civile en Angola a de nouvelles bases générales de concession, qui comprennent l'exploitation, l'entretien, le financement et l'expansion.

Le texte qui soutient ce changement a été approuvé mercredi, lors de la septième réunion ordinaire du Conseil des ministres, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Le document établit les principes et règles à respecter lors de la signature de contrats de concession pour l'exploitation des services aéroportuaires dans le pays.

Selon le communiqué final de la session, le Conseil des ministres a également approuvé, dans le domaine pétrolier, la modification des termes contractuels du secteur de concession du bloc 14 de l'offshore angolais.

Le Gouvernement entend, avec ce changement, rendre attractif le développement des ressources restantes dans ledit Bloc et maximiser sa valeur, afin de permettre la reprise des investissements dans la zone de concession.

Lors de la même réunion, un texte a également été approuvé qui établit la réorganisation et le redimensionnement du réseau des établissements publics d'enseignement supérieur, y compris la fusion de certains et la création d'autres.

L'intention, avance la déclaration, est de réduire le nombre d'établissements publics d'enseignement supérieur, d'éviter la dispersion des ressources, d'assurer une gestion plus rationnelle et partagée des ressources humaines enseignantes et non enseignantes, ainsi que des infrastructures et des services.

Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres a approuvé le règlement sur le régime de recrutement du personnel enseignant spécialement recruté dans les institutions publiques.

En matière de politique étrangère, ont mérité des avis favorables de l'Exécutif les accords signés entre les Gouvernements angolais et namibien, dans les secteurs de la Marine marchande et des Ports, du Transport ferroviaire et fluvial transfrontalier, ainsi que de l'exploitation des services aériens.