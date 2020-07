Cote d'Ivoire: Agriculture - Les activités de la bourse des matières premières agricoles démarrent bientôt

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a effectué une visite de travail à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l'UEMOA, le mardi 28 juillet 2020, pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de création de la Bourse des matières premières agricoles (BMPA) de Côte d'Ivoire.

A l'issue de cette visite, le premier responsable du secteur agricole ivoirien, Kobenan Kouassi Adjoumani n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. « Je note avec une grande satisfaction la bonne avancée des travaux conformément aux attentes du ministère », s'est-il réjoui. Car les activités démarrent très prochainement. Le ministre a, à l'occasion salué le leadership éclairé du Président de la République, Alassane Ouattara, visant à doter la Côte d'Ivoire d'un secteur agricole structuré, dynamique et efficace qui s'ouvre aux innovations et rayonne dans le monde de par ses produits agricoles.

Pour lui, cette Bourse va doper la commercialisation des matières premières dans un cadre électronique assurant une grande transparence des prix et une juste énumération des producteurs ivoiriens Kobenan Kouassi Adjoumani, a, par ailleurs félicité le directeur général de la Brvm, Edoh Kossi Amenounvé et ses collaborateurs pour leur savoir-faire, ainsi que le Pr Justin Koffi, le directeur général de l'Autorité de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepôt, qui a précisé que ce projet démarre avec le riz, l'anacarde et la cola.

Démarré en juillet 2018, le projet de création et d'opérationnalisation d'un marché des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadrede la mise en œuvre des Plans nationaux d'Investissement agricole (PNIA1 et PNIA2) initiés par le gouvernement Ivoirien.

Ce projet devrait contribuer notamment à améliorer le financement du secteur agricole, à stimuler la production et à permettre au secteur agricole de jouer pleinement son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

La BMPA est un marché dont l'architecture est basée sur les meilleurs standards internationaux comme la Chicago Mercantile Exchange (CME) et la South African Futures Exchange (Safex) de Johannesburg Stock Exchange (JSE).

Cela permettra d'en faire un marché de classe mondiale où les acteurs et participants pourront négocier des contrats au comptant et à terme couvrant plusieurs produits, tant en volume qu'en localisation géographique, en s'inspirant des meilleurs pratiques en matière d'innovation technologique, de professionnalisme et de transparence.

Le directeur général de la Brvm, Edoh Kossi Amenounvé a relevé de nombreux acquis. « Nous avons procédé, à la définition de l'architecture du marché, à la mise en place du cadre légal et institutionnel, à l'élaboration du business-plan de toutes les entités du marché. Nous avons également travaillé à l'identification du système d'information, qui se veut moderne et innovant, pour la gestion des opérations de la bourse, et nous avons procédé, à la mise en place, du dispositif opérationnel du marché, notamment les règles de négociation, de compensation, de règlement-livraison, ainsi que les mécanismes de gestion des risques », dit-il.