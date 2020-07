Congo-Brazzaville: Conseil supérieur du tourisme - Trois projets de textes règlementaires adoptés

Ces trois projets de textes règlementaires en vue de renforcer le cadre juridique et légal du tourisme en République du Congo, ont été adoptés lors de la clôture de la session extraordinaire du Conseil supérieur du tourisme (CST), le 29 juillet, à Brazzaville.

Ouverte le 28 juillet dernier, la cérémonie de clôture de la session extraordinaire a été présidée par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, en présence du conseiller du chef de l'État en charge du département de la culture, art et tourisme, Lydie Pongault.

Durant deux jours, les participants ont échangé autour des projets de textes réglementaires en matière de tourisme qui viendront, sans nul doute, renforcer le cadre juridique et légal des activités touristiques en République du Congo.

Deux thématiques ont été retenues au cours de cette session tel qu'énuméré dans le communiqué final sanctionnant les travaux.

Les membres du conseil supérieur du tourisme ont échangé et donné leurs avis sur les avant-projets des textes relatifs au développement durable et responsable du tourisme, notamment ; le Code du tourisme ; le décret portant réorganisation du conseil supérieur du tourisme ; l'arrêté portant création, attribution et organisation du cadre de concertation des acteurs du tourisme. Ces trois projets ont été adoptés avec amendements.

Par ailleurs, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit de l'administration du tourisme. Il s'est agi, entre autres, de : prendre acte des activités mises en œuvre et des projets réalisés ; poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la dotation du département en charge du tourisme, d'un arsenal juridique favorable au développement durable du tourisme ; mettre en place des mesures incitatives pour un développement durable et responsable du tourisme en République du Congo.

Clôturant cette session, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, a exprimé sa joie, constatant que les objectifs qu'ils se sont assignés ont été atteints.

« Je vous félicite pour l'ensemble du travail accompli avec dévouement et efficacité. Un nouveau cadre légal sera proposé, suite aux avis et suggestions que vous avez su porter après analyse approfondie des projets de textes proposés par le département du tourisme. Cette session extraordinaire a en outre, permis de formuler des recommandations susceptibles de redonner un élan à cet organe consultatif du secteur du tourisme et à consolider sa structuration », a-t-elle souligné.

Enfin, elle s'est dit heureuse de savoir que l'administration nationale du tourisme sera dotée dans, les tous prochains mois, des nouveaux textes qui viendront renforcer son arsenal juridique. « Puisse ce conseil se tenir aux échéances fixées, afin que soient examinées, à court terme, les grandes préoccupations du développement touristique au Congo », a conclu la ministre.