Ile Maurice: La nouvelle Cour suprême - Une étape importante dans la modernisation de Maurice

communiqué de presse

GIS - 30 juillet 2020 : « L'inauguration du nouveau bâtiment qui accueillera la Cour suprême marque une étape importante pour l'île Maurice, et vient raffermir la détermination et l'engagement du gouvernement mauricien dans son effort de modernisation des infrastructures locales pour le bien-être de la population », a affirmé le Premier Ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, ce matin à Port Louis.

Le chef du gouvernement procédait conjointement avec son homologue indien, M. Narendra Modi, par visioconférence, à l'inauguration du nouveau bâtiment qui abritera sous un même toit tous les départements de la Cour suprême, à savoir les tribunaux civil, pénal, commercial, de la famille et de médiation ; les chambres du chef-juge et des juges ainsi que l'administration.

Comprenant 12 étages, cette Cour comptera 24 salles d'audience et sera équipée de tout le matériel requis pour permettre au système judiciaire local d'élaborer des mesures innovantes et efficaces afin d'être plus efficient, accessible et inclusif.

La concrétisation de ce projet, a soutenu M. Jugnauth, représente une autre réalisation rendue possible, en sus des projets de Métro Express et de l'hôpital ENT, grâce à une aide financière à hauteur de 30 millions $ US de la République de l'Inde, avec qui Maurice entretient des liens d'amitié très étroits. Il a ajouté que ces locaux neufs contribueront à un environnement de travail plus propice à de meilleures synergies entre les différents départements tout en améliorant les services proposés.

S'agissant des anciens bâtiments se trouvant sur le site de l'actuelle Cour suprême et qui datent de l'époque coloniale française, le Premier ministre a indiqué que, dans un souci de préserver les édifices historiques, ces derniers seront rénovés et serviront, à l'avenir, de cour d'appel séparée.

Pour sa part, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le nouveau bâtiment de la Cour suprême est un symbole de coopération ainsi que de valeurs communes de l'Inde et de Maurice, et sera un siège approprié pour la justice mauricienne. Il a également souligné que le projet a été achevé dans les délais et à un coût inférieur aux estimations initiales.

En outre, M. Modi a fait ressortir que la coopération avec Maurice est au cœur de l'approche de l'Inde en matière de partenariats de développement. Il a aussi réitéré que cette coopération pour le développement n'est soumise à aucune condition et qu'elle n'est pas influencée par des considérations politiques ou commerciales.