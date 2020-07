Maroc: Fête du Trône - SM le Roi Mohammed VI reçoit un message de félicitations du président de Pologne

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Duda exprime, en son nom propre et en celui de la nation polonaise, ses sincères félicitations et ses vœux de paix, de prospérité et de bonheur à la Nation marocaine.

"Le développement dynamique des relations avec le Royaume du Maroc, qui reste l'un des partenaires les plus importants de la Pologne en Afrique est très important pour les Polonais. Nos pays sont liés par des liens historiques et j'espère que le dialogue politique animé contribuera à une coopération toujours plus grande entre nos nations amies dans les dimensions économique, culturelle et scientifique", écrit le président polonais.

M. Duda assure également qu'il compte sur la poursuite fructueuse de la coopération entre les deux pays dans les foras internationaux pour renforcer la paix et la prospérité mondiales.