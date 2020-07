Maroc: Message de félicitations à SM le Roi du président italien à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président de la République italienne, Sergio Mattarella, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président italien exprime, en son nom personnel et en celui du peuple italien, ses plus chaleureux vœux de paix au Royaume et ses vœux les plus sincères de bien-être au Souverain et au peuple marocain ami.

"Je suis sûr que les liens historiques et d'amitié profonds et solides entre Rabat et Rome peuvent continuer à constituer des éléments fondamentaux pour le développement ultérieur de la collaboration bilatérale et pour la stabilité et la prospérité de la commune région méditerranéenne", souligne le président italien dans son message.