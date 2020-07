Maroc: Fête du Trône - 7 choses à retenir du discours du Roi

A l'occasion du 21ème anniversaire de son accession au trône, le Roi Mohammed VI a adressé, ce mercredi, un discours à la Nation. Une allocution durant laquelle le Souverain annoncé plusieurs chantiers et réformes.

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du Trône intervient cette année dans un contexte marqué par les retombées du Covid-19 et ses répercussions sur la vie des individus et aux plans économique et social.

En dépit de ces circonstances difficiles, SM le Roi a opté pour un message positif en entament Son discours en cette occasion, par un message d'espoir et d'optimisme avant de le clore par un verset coranique porteur de toutes les significations de l'aisance qui succède, par la volonté divine, à toute période de gêne: "Allah fera succéder l'aisance à la gêne».

Le Souverain a ainsi affirmé que les sentiments d'affection et de considération réciproques, partagées avec Son peuple dévoué, se fortifient chaque jour et "c'est par la force pérenne de ces liens et leur pleine réciprocité que nous faisons indissolublement corps".

Voici 7 points à retenir du discours royal:

1. Elaboration d'un plan qui permettra d'affronter, le cas échéant, une éventuelle seconde vague de la pandémie.

2. Lancement d'un plan de relance de 120 milliards de DH, soit l'équivalent de 11% du PIB, pour permettre aux secteurs de production de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu.

3. Création d'un Fonds d'investissement stratégique pour remplir une mission d'appui aux activités de production, d'accompagnement et de financement des grands projets d'investissement public-privé, dans une diversité de domaines.

4. Lancement d'une réforme profonde du secteur public pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publics, garantir une complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions respectives et, in fine, rehausser leur efficience économique et sociale.

5. Création d'une Agence Nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'Etat et à suivre la performance des établissements publics.

6. Lancement, au cours des cinq prochaines années, du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains : le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter, en premier lieu, sur la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi.

7. Réforme rigoureuse des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers l'opérationnalisation du Registre social unifié (RSU).

Pour lire le discours intégral, cliquer ici:

https://www.mapnews.ma/fr/discours-messages-sm-le-roi/sa-majesté-le-roi-adresse-un-discours-à-la-nation-à-loccasion-de-la-fête