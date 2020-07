Algérie: Gendarmerie nationale - Plan spécial Aid el Adha

Alger — La Gendarmerie Nationale a mis en place un plan sécuritaire et préventif spécial pour sécuriser les zones urbaines et semi-urbaines ainsi que le réseau routier à l'occasion de l'Aïd el Adha, intervenant cette année dans une conjoncture sanitaire inhabituelle, indique jeudi un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Toutes les mesures de sécurité ont été prises, en mobilisant des dispositifs composés d'unités territoriales, d'unités de la sécurité routière, de sections de sécurité et d'intervention (SSI) et des escadrilles aériennes de la GN pour assurer une surveillance efficace du territoire», précise la même source.

Ces mesures visent essentiellement "le maintien de l'ordre public et la préservation de la sérénité et de la santé publiques, à travers la protection des individus et des biens tant privés que publics, tout en veillant à la préservation de l'environnement, compte tenu des spécificités de la fête religieuse, à savoir: l'achat et le sacrifice des moutons", ajoute le communiqué.

Pour atteindre ces objectifs, les formations fixes et mobiles de la GN ont été renforcées en vue d'assurer la surveillance générale de jour comme de nuit, notamment en intensifiant les brigades pédestres et motorisées avec la fixation de points de contrôle, outre les barrages dressés aux entrées et sorties des agglomérations, en veillant à l'application des mesures de confinement sanitaire, pour la préservation de la santé publique, conformément aux mesures de prévention prises par les autorités publiques".

La GN a mis à la disposition des citoyens le numéro vert 10.55 (aide, assistance, secours, interventions urgentes) ainsi que le site Internet "Tariki" et sa page officielle Facebook pour s'informer sur l'état des routes, outre le site électronique de pré-plaintes et le télérenseignements: www.ppgn.mdn.dz

A cette occasion, le commandement de la gendarmerie nationale présente à tous les Algériens ses meilleurs voeux à l'occasion de l'Aïd el Adha, tout en les exhortant à veiller "au respect strict des mesures préventives prises par les hautes autorités du pays et à observer les règles de sécurité et de santé publiques".