Congo-Kinshasa: Covid-19 - Kasaï central enregistre son premier cas

La province du Kasaï central vient de s'ajouter à la liste de quinze provinces précédemment touchées par le coronavirus. Sur les vingt-six provinces du pays, seize sont donc affectées par la pandémie.

Avec le tout premier cas de covid-19 au Kasaï central, le cumul des cas confirmés, depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, est de neuf mille dix-neuf mille neuf cas confirmés et un cas probable. Le nombre de décès s'élève à deux cent quinze.

De plus en plus, la RDC enregistre de nouvelles guérisons. le mercredi 29 août, trois cent quarante-deux personnes sont sorties guéries des centres de traitement, dont trois cent deux à Kinshasa et quarante dans les autres provinces.

Ce qui ramène le nombre de guéris à six mille quatre cent trente-sept. En ce qui concerne les cas suspects, deux cent quinze ont été détectés après investigations.

Parmi les seize provinces touchées, Kinshasa occupe toujours la première place en dépit de la baisse des cas rapportés. Depuis le début de la pandémie, Kinshasa a rapporté sept mille cinq cent trente-sept cas.

La province du Kongo central a enregistré quatre cent quatre, Nord-Kivu deux cent quatre-vingt-onze, Haut-Katanga et Sud-Kivu ont notifié chacune deux cent quatre-vingt-huit, Lualaba soixante-quinze, Ituri cinquante-neuf, Haut-Uélé vingt-quatre cas, Tshopo vingt-quatre, Equateur, Kwilu et Sud-Ubangi cinq. Quant aux provinces de Haut-Lomami, Kasaï, Kasaï central et Kwango, elles ont toutes enregistré un cas.