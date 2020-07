Congo-Brazzaville: Secteur privé - Un programme national d'investissements validé

La validation du document avec amendements a eu lieu, le 29 juillet à Brazzaville, au cours de l'atelier relatif à l'élaboration du programme d'investissements privés (PIV) 2019-2022.

Initié par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, à travers le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec), ledit rapport élaboré en dix mois par huit consultants nationaux et internationaux permettra de soutenir la diversification de l'économie congolaise.

La tenue de ces travaux s'est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND 2018-2022). Son objectif était de présenter le document aux acteurs économiques, afin de recueillir leurs avis, remarques et suggestions en vue de sa validation.

Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouala, a rappelé que le PND 2018-2022 est bâti autour de trois axes stratégiques.

Pour ce qui est du troisième axe, il vise à accélérer la diversification de l'économie à travers l'agriculture, le tourisme et l'industrie, afin de réduire la dépendance du Congo au pétrole. Ce qui place le secteur privé au cœur du PND.

« La traduction dans les faits de la diversification de l'économie suppose la mobilisation de toutes les énergies du secteur privé dans tous les domaines et à tous les échelons pour assurer l'atteinte effective des objectifs fixés par le PND », a-t-il indiqué.

En effet, le secteur privé est le moteur de la croissance économique congolaise. Il contribue pour la majeure partie au PIB national, ainsi qu'au PIB hors pétrole.

En 2018, sa contribution au PIB était de 96% contre 4% pour l'administration publique. Son importance et en particulier pour la formation brute du capital fixe installé dans le pays est centrale pour la conduite d'une stratégie de diversification de l'économie pour un cadre macroéconomique stable, une croissance solide, durable et inclusive.

Pour ce faire, il est donc nécessaire que le gouvernement se dote d'un d'instrument devant l'aider à mieux lire les intentions d'investissements des opérateurs privés, dans le but de mieux coordonner les interventions des différents acteurs économiques pour produire des résultats à la hauteur des ambitions affichées.

« Il s'agit de structurer un cadre de dialogue et de travail régulier permettant à l'Etat d'amener le secteur privé à participer efficacement à l'exécution du PND », a expliqué Ferdinand Sosthène Likouala. Poursuivant que le rapport validé sera présenté au gouvernement pour sa mise en oeuvre.

Notons que le Padec a pour objectif principal de renforcer la compétitivité des Petites et moyennes entreprises au sein des filières sélectionnées (agro-industrie, tourisme, transport/logistique et technologie de l'information et de la communication), dans les zones géographiques ciblées.