Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Le FC Kondzo a déjoué les pronostics

Le club qui a longtemps lutté pour son maintien a revu ses ambitions à la hausse. Il a fini la saison 2019-2020 au pied du podium avec 37 points derrière l'AS Otoho, les Diables noirs et la Jeunesse sportive de Talangaï (JST).

Le FC Kondzo s'est classé devant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) et l'Etoile du Congo pour réaliser son meilleur classement depuis 7 ans.

La quatrième place qu'il a occupée, au terme de la saison 2019-2020, rappelle au Football club Kondzo les souvenirs de sa première participation au championnat national direct, au terme duquel il avait fini troisième de l'exercice 2013 et qualifié pour la coupe africaine de la Confédération de 2014. Une performance que le FC Kondzo cherche toujours à égaler.

Avec dix victoires, sept nuls et cinq défaites en vingt-deux matches disputés, le FC Kondzo a joué les trouble-fêtes cette saison et personne ne l'avait pas vu venir.

Qui pourrait imaginer qu'une équipe qui a débuté le championnat en perdant son match de la première journée par un forfait face à la Jeunesse sportive de Talangai était capable de faire une saison presque extraordinaire ?

La vérité est qu'après cet échec les dirigeants ont su trouver les mots pour motiver davantage les joueurs. Ces derniers n'attendaient visiblement que cette assurance pour muscler leur jeu sur le terrain. Durant le championnat, ils se sont autorisés quelques performances inattendues.

Le match contre l'Etoile du Congo lors de la deuxième journée était un véritable test pour eux. Le FC Kondzo ne s'est pas loupé puisqu'il a battu les récents vainqueurs de la Coupe du Congo et de la super coupe 2-0. Dans le lot des victimes s'ajoutait le Cara terrassé lui aussi par cette équipe 3-0 en match comptant pour la 14e journée.

Le FC Kondzo a aussi pris sa revanche sur le terrain face à la JST en lui infligeant une défaite 1-0 lors de la 21e journée.

Les joueurs du FC Kondzo ont ensuite dominé V Club Mokanda 1-0 pendant la 12e journée puis 3-0 au cours de la 15e journée. Même Patronage Sainte-Anne n'a pas résisté puisqu'il a courbé l'échine 1-0.

En double confrontation le Racing club de Brazzaville n'a non plus fait le poids. Il s'est incliné tour à tour face au FC Kondzo 1-0 et 1-2 respectivement lors des 10 et 17e journées. Tongo football club la lanterne rouge et Nico-Nicoyé ont été respectivement battus 0-3 lors de la 5e journée et 1-2 au cours de la 8e journée.

Le FC Kondzo a, par ailleurs, partagé les points à deux reprises avec l'AC Léopards de Dolisie (0-0) au cours des matches comptant pour la 3e et 22e journées et l'AS Cheminots lors des 7e et 20e journées sur des scores identiques (1-1).

L'Interclub, Patronage Sainte-Anne et Nico-Nicoyé ont eux aussi fait jeu égal d'un but partout face au FC Kondzo respectivement lors des 11e, 18e et 19e journées. Le FC Kondzo n'a pas réussi à terminer la saison invaincu puisqu'il a concédé quatre défaites sur le terrain.

Cette formation s'est inclinée lourdement 1-5 face à l'AS Otoho (4e journée), 1-2 face aux Diables noirs et le Cara respectivement dans le cadre de la 6e et 13e journées puis 0-1 devant l'Interclub en match comptant pour la 16e journée.

La défaite par forfait contre la JST porte ainsi son bilan des défaites à cinq. C'est la première fois en 17 ans que le FC Kondzo concède moins de défaites.

Lors de la saison 2013 au cours de laquelle il avait occupé la 3e place, ce club avait enregistré dix défaites contre douze en 2016, seize en 2017, dix-sept en 2018 et quinze en 2019.

Le FC Kondzo, rappelons-le, n'a jamais remporté le moindre titre au niveau national. Il a toutefois eu le mérite de participer à la Coupe africaine de la Confédération en 2014 grâce à la 3e place qu'il avait obtenue au terme du championnat national 2013.

Depuis lors, ce club ne lutte que pour le maintien comme en témoigne ses classements lors de ces dernières saisons. En 2019, il a terminé à la 12e place. Il s'est classé 14e en 2018 puis 15e en 2017 avant de trouver la 12e place en 2016.

Si le championnat ne s'était pas arrêté à quatre journées de la fin peut-être, il allait égaler la performance de la saison 2013 d'autant plus que l'écart entre la JST (3e) et lui (4e ) n'était que de quatre points surmontables. Mais qu'à cela ne tienne, le FC Kondzo a fait une saison exceptionnelle.