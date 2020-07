Maroc: La presse mauritanienne met en avant le contenu du discours royal à l'occasion de la fête du trône

Nouakchott — La presse mauritanienne a mis en avant, jeudi, le haute teneur du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation, mercredi soir, à l'occasion du 21è anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce sens, les journaux mauritaniens ont consacré une large place aux grandes lignes du discours royal, qualifié par le journal "Al Wiam" d'"exceptionnel".

Il s'agit d'un discours "exceptionnel et sans précédent du fait qu'il s'est concentré sur les volets économique et social en raison des profondes répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la situation économique et sociale au Maroc et dans le monde", commente le journal.

Dans ce sens, il revient sur l'annonce d'injecter 120 milliards de DH, soit 11% du PIB, dans l'économie nationale et d'un Fonds stratégique d'investissement, dont la mission est de soutenir les activités productives et d'accompagner et de financer les grands projets d'investissement entre les secteurs public et privé dans divers domaines.

Il a indiqué que Sa Majesté le Roi a également mis l'accent sur les décisions prises avec l'objectif de protéger les citoyens et en même temps agir dans l'intérêt supérieur de la Nation.

De son côté, le journal "Sahara Media" écrit que SM le Roi Mohammed VI a lancé un plan de relance de l'économie marocaine après la pandémie de Coronavirus qui a frappé le monde, et a annoncé l'injection d'environ 120 milliards de dirhams dans l'économie nationale pour contrer les effets de la pandémie.

Le journal a ajouté que le Souverain a insisté sur le fait que "Notre travail ne consiste pas seulement à contrecarrer la pandémie", mais il vise aussi à remédier à ses répercussions économiques et sociales dans le cadre d'une vision prospective globale mettant à profit les enseignements tirés de la période en cours.

Pour sa part, le journal "Mauritania Al Yaoum" revient sur les mesures annoncées par le Souverain, notamment celle se rapportant au lancement, au cours des cinq prochaines années, du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Le quotidien fait état également du lancement d'un "plan ambitieux de relance économique pour permettre aux secteurs de production de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu", relevant que le Souverain a souligné qu'il faut mobiliser tous les moyens disponibles en termes de financements, de dispositifs d'incitation et de mesures de solidarité, en vue d'accompagner les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes qui constituent le maillon central du tissu économique national.

Quant au journal "Lagwarb", il a noté que SM le Roi Mohammed VI a mis en exergue l'esprit solidaire et l'engagement responsable dont les Marocains ont fait preuve pendant la période de confinement, tant sur le plan individuel que collectif.

La publication a indiqué que le Souverain a exprimé la fierté "de constater comment l'ensemble des Marocains et les forces vives de la Nation ont traversé cette conjoncture en manifestant un tel niveau de prise de conscience, de discipline et de réactivité positive, chacun remplissant avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui incombe".