Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations de la part du Directeur général de l'OADIM

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la part du Directeur général de l'Organisation arabe pour le développement industriel et des mines (OADIM), Adil Sakr, à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Adil Sakr adresse ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bien-être à SM le Roi à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, implorant le Tout-Puissant de préserver le Souverain et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et tous les membres de l'illustre Famille Royale.

M. Sakr a également fait part au Souverain de sa reconnaissance et de sa gratitude pour la sollicitude qu'Il réserve à l'OADIM et du soutien qu'Il apporte à l'action arabe conjointe et à ses diverses institutions.