Maroc: L'ambassade du Maroc à Pretoria célèbre la Fête du Trône

Rabat — L'ambassade du Royaume du Maroc en Afrique du Sud a célébré le 21è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, conviant le corps diplomatique accrédité à Pretoria, les autorités sud-africaines et différentes personnalités politiques, du monde des affaires et de la société civile à une véritable immersion virtuelle au cœur du Maroc millénaire.

Les restrictions de confinement et de distanciation sociale ont inspiré à l'ambassade à un format de célébration innovant, ludique et adapté.

Dans la plus pure tradition marocaine, l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, s'est fait, le temps d'une capsule vidéo, l'hôte « d'une réception digitale » où l'esprit de partage, l'expression de solidarité et l'ambition de prospérité partagée ont constitué les messages structurants d'un moment festif et profondément ancré dans l'agenda identitaire du Royaume.

Revenant sur différentes dimensions de l'histoire du Maroc, l'engagement africain de la diplomatie marocaine et le courage des orientations stratégiques des politiques nationales, l'ambassadeur a mis en exergue la cohérence, l'unité et la force d'un modèle marocain attaché à ses racines ancestrales et résolument ouvert à ses perspectives d'avenir.

« A plus d'un égard cette année a été exceptionnelle pour le Maroc et restera sans doute gravée dans les mémoires et l'histoire comme une année ayant confirmé et renforcé l'ambition, le choix et l'engagement altruiste d'une identité marocaine plurielle et millénaire », a-t-il indiqué.

Passant en revue les faits marquants de l'actualité nationale et internationale, M. Amrani a souligné que l'altruisme a, de tout temps, été au cœur d'une démarche marocaine responsable et avisée érigeant la dimension humaine en priorité incontestée de toute ambition de développement et de progrès.

L'essence et l'esprit de cet engagement indéfectible du Royaume sont l'expression d'une Vision Royale profondément humaniste et d'une nation profondément solidaire, a encore souligné l'ambassadeur.

S'agissant du versant diplomatique, M. Amrani n'a pas manqué de rappeler que les constances de la politique étrangère du Royaume tirent leur source et leur inspiration de ce même esprit d'unité et de fraternité.

« L'Afrique est une priorité fondamentale pour la diplomatie marocaine. L'émergence de notre continent d'appartenance n'est pas un slogan ni un vœu pieux, mais un réel engagement envers nos frères et sœurs africains », a-t-il dit, exprimant l'engagement et la détermination de porter la relation bilatérale entre le Maroc et l'Afrique du Sud à des niveaux supérieurs.