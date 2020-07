Maroc: Message de vœux, de fidélité et de loyalisme de la famille des FAR à SM le Roi à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de voeux, de fidélité et de loyalisme à SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales, à l'occasion du 21ème anniversaire de l'intronisation du Souverain, dont voici la traduction:

"Louange à Dieu, salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales,

À l'occasion de l'avènement du 21è anniversaire de l'accession de Votre Majesté au Trône de Vos Glorieux ancêtres, qui coïncide cette année avec la célébration de l'Aid Al Adha béni, la famille des Forces Armées Royales, dans toutes leurs composantes, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, a l'insigne honneur de présenter avec déférence à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi, les sentiments et expressions sincères de fidélité et de loyalisme, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour Votre Majesté dans davantage de victoires et de réussite, et de réaliser, sous Votre conduite, vos aspirations de gloire, de dignité et de bien-être pour Votre peuple fidèle.

Les serviteurs fidèles de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, tout en Vous renouvelant leur dévouement et leur engagement solide à défendre ardemment les constantes sacrées de la Nation, saisissent cette heureuse occasion pour Vous exprimer leur fierté profonde, leur gratitude sincère ainsi que leur reconnaissance pour Votre Haute sollicitude et bienveillance, réitérant à Votre Majesté leur pleine disposition et leur mobilisation constante en vue de relever tous les défis et poursuivre la marche de développement et de l'édification, sous Votre conduite clairvoyante, en s'inspirant de Vos sages orientations.

Majesté ;

Au moment de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, la famille des Forces Armées Royales se remémore, avec piété et recueillement, les nobles significations et les profonds enseignements de cet anniversaire national et de sa portée en termes de valeurs d'authenticité et de communion permanente entre le Trône et le peuple, qui a toujours été et demeure une source d'inspiration et de motivation pour les membres de Votre armée pour accomplir leurs missions, en exécution de Vos Ordres et en signe de fidélité à notre Devise éternelle : "Dieu, la Patrie, le Roi".

Puisse Dieu préserver Votre Majesté, couronner de succès Vos efforts et Vos nobles actions pour le bien du pays et des citoyens, Vous accorder santé et gloire et Vous combler en la personne de Votre Prince Héritier bien aimé, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale. Dieu, l'omnipotent, exauce les vœux de ceux qui L'implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah warahmatouhou taala wa barakatouh".