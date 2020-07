Maroc: Le Souverain de Malaisie félicite SM le Roi à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM Al-Sultan Abdullah Ria'yatuddin Al Mustafa Billah Shah, Roi de Malaisie, à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, SM le Roi Al-Sultan Abdullah exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses vœux de santé, de bonheur et de succès, et de prospérité aux citoyens Marocains.

A cette occasion, le Roi de Malaisie se félicite de l'amitié de longue date et des liens fraternels qui unissent le Maroc et la Malaisie et qui ont bénéficié aux deux peuples et aux deux pays, exprimant son souhait de voir le partenariat bilatéral continuer à être raffermi et renforcé.