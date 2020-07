Algérie: #FreeKhaled - création du comité de soutien international à Khaled Drareni

communiqué de presse

Des consoeurs et confrères, personnalités des arts et des lettres et amis du journaliste Khaled Drareni, détenu en Algérie depuis le 29 mars, annoncent la création d'un comité de soutien international. Ce dernier s'est réuni pour la première fois le jeudi 23 juillet 2020, afin de déterminer les premières actions à mener.

Malgré l'amplification de la mobilisation en Algérie, au Maghreb et dans le reste du monde et les multiples requêtes de la communauté internationale pour obtenir sa remise en liberté, le journaliste Khaled Drareni est incarcéré depuis quatre mois pour avoir exercé son métier en toute indépendance. Face à cette injustice persistante, des consoeurs et confrères, personnalités et amis du journaliste se sont réunis virtuellement le 23 juillet pour lancer son comité de soutien.

Plusieurs organisations et associations internationales sont représentées au comité : Article 19, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), la Fédération Africaine des Journalistes (FAJ), Human Rights Watch, Index on Censorship, International Press Institute (IPI), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). Ce comité aura pour vocation d'amplifier la mobilisation de l'opinion publique.

Correspondant de Reporters sans frontières (RSF) et de TV5 Monde en Algérie, directeur du site d'information Casbah Tribune, Khaled Drareni risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour "incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national". Son arrestation est intervenue dans un contexte de multiplication des attaques contre les journalistes dans le pays.

Le 30 avril, plusieurs organisations non gouvernementales et associations internationales et algériennes avaient lancé un appel, exhortant les autorités algériennes à libérer Khaled Drareni et à mettre fin au « harcèlement ciblé des médias indépendants ». Le 6 juillet, le journaliste a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Son procès est fixé au 3 août 2020 au tribunal de Sidi M'hamed d'Alger.

Liste des personnalités membres du comité de soutien

Lahouari Addi, sociologue et politologue, Algérie

Meziane Abane, journaliste, fondateur du média en ligne l'Avant-Garde, Algérie

Pierre Audin, professeur, fils de Maurice Audin, militant anticolonial, France

Sami Boukhelifa, journaliste, France

Jérôme Bouvier, journaliste, fondateur des Assises du journalisme, France

Jean-Pierre Constantin, Ombudsman, France

Michel Cormier, journaliste indépendant

Can Dündar, journaliste, Turquie

Mohamed Fadhel Ben Mahfoudh, avocat, Prix Nobel de la paix, Tunisie

Faouzia Ghiloufi, journaliste, Tunisie

Scott Griffen, directeur de l'International Press Institute (IPI), Autriche

Françoise Joly, directrice de l'information de TV5 Monde, France

Nacer Kettan, président fondateur de Beur FM, France

Bernard de La Villardière, journaliste, France

Christine Ockrent, journaliste, France

Edwy Plenel, journaliste, fondateur de Mediapart, France

Liste des organisations membres du comité de soutien

Article 19, Royaume-Unis

CPJ (Committee to Protect Journalists), Etats-Unis

Fédération africaine des journalistes (FAJ)

Human Rights Watch, Etats-Unis

Index Censorship, Royaume-Unis

Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)