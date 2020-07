Algérie: Sétif - Indemnisation des agriculteurs sinistrés par l'incendie du nord de Sétif

Setif — Les agriculteurs sinistrés par l'incendie déclaré dimanche passé dans la région d'Agmoune dans la commune de Bouslam puis propagé vers la région de Béni Djemati dans la commune de Béni Chebana au nord de la wilaya de Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le wali de Sétif, Mohamed Belkateb.

"L'Etat n'abandonnera pas les agriculteurs sinistrés et les dégâts qu'ils ont subi seront évalués puis indemnisés dans les plus proches délais", a affirmé le chef de l'exécutif local lors de sa visite à Béni Djemati pour apprécier les dégâts occasionnés par l'incendie qui en trois jours a parcouru, selon une estimation préliminaire, 100 hectares.

M.Belkateb a salué la solidarité et l'unité montrées par les habitants de ces régions envers les habitants encerclés par les flammes et pour soutenir les services de la protection civile durant trois jours de lutte contre les flammes qui avaient embrasé d'importantes aires de forêts et de vergers menaçant même certaines localités habitées.

Le wali accompagné des cadres et services concernés a rencontré à Béni Chebana les habitants des mechtas et villages sinistrés pour apprécier l'ampleur des dégâts et écouter leurs préoccupations leur promettant d'améliorer leurs conditions de vie dans cette région au relief difficile et au climat rude.

Aussi, 30 camions anti-incendie, 3 ambulances, 2 cars, 7 véhicules de commandement et 146 sapeurs-pompiers dont 16 officiers ont été mobilisés contre ce feu, avait indiqué le capitaine Ahmed Laamamra, chargé de communication à la direction de la protection civile.