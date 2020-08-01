Congo-Kinshasa: COMMUNIQUE OFFICIEL DE LA DGI

30 Juillet 2020
La Prospérité (Kinshasa)
document Par Barnabe Muakadi Muamba

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Le Directeur Général

N.I.F. : A 0707219 F

COMMUNIQUE OFFICIEL

N°1/0029/DGI/DG/DESCOM/NRG/2020

LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RAPPELLE AUX CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DE GRANDES ENTREPRISES, DES CENTRES DES IMPOTS AINSI QUE DES SIEGES MODELISES ET MODERNISES DES DIRECTIONS PROVINCIALES DES IMPOTS QUE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR, LE PAIEMENT DU DEUXIEME ACOMPTE PROVISIONNEL DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS (IBP) DE L'EXERCICE FISCAL 2021, REVENUS 2020, INTERVIENT AU PLUS TARD LE VENDREDI 31 JUILLET 2020.

LE MONTANT DUDIT ACOMPTE REPRESENTE 20 % DE L'IMPOT DECLARE AU TITRE DE L'EXERCICE COMPTABLE 2019, AUGMENTE DES SUPPLEMENTS EVENTUELS ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION AU TITRE DUDIT EXERCICE, QUE CES SOMMES FASSENT OU NON L'OBJET DE CONTESTATION.

LEUR ATTENTION EST ATTIREE SUR LE FAIT QUE LE MONTANT DE L'ACOMPTE DU EST A PAYER DANS SON INTEGRALITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2020 QUI INTERDIT LES COMPENSATIONS.

PAR AILLEURS, LE DEFAUT OU L'INSUFFISANCE DE PAIEMENT DANS LE DELAI LEGAL DONNERA LIEU A L'APPLICATION D'UNE AMENDE EGALE A 50 % DE L'ACOMPTE NON VERSE.

AUSSI, COMPTE TENU DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19, LES CONTRIBUABLES SONT-ILS INVITES A PRIVILEGIER LA TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE, EN FORMAT PDF, DU BORDEREAU DE VERSEMENT D'ACOMPTE PROVISIONNEL ET DE LA PREUVE DE PAIEMENT DUDIT ACOMPTE AUX ADRESSES ELECTRONIQUES SUIVANTES, SELON LE CAS :

- DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)

dge.reception1@dgirdc.cd

dge.reception2@dgirdc.cd

- CENTRE DES IMPOTS DE KINSHASA (CDI/KIN)

cdikin.reception1@dgirdc.cd

cdikin.reception2@dgirdc.cd

cdikin.reception3@dgirdc.cd

cdikin.reception4@dgirdc.cd

- BANDUNDU dpibandundu.reception@dgirdc.cd

- KONGO CENTRAL cdimatadi.reception@dgirdc.cd

- EQUATEUR dpiequateur.reception@dgirdc.cd

- KASAI OCCIDENTAL dpikasaioccidental.reception@dgirdc.cd

- KASAI ORIENTAL dpikasaioriental.reception@dgirdc.cd

- KATANGA cdilubumbashi.reception@dgirdc.cd

- MANIEMA dpimaniema.reception@dgirdc.cd

- NORD-KIVU cdigoma.reception@dgirdc.cd

- PROVINCE ORIENTALE cdikisangani.reception@dgirdc.cd

- SUD-KIVU dpisudkivu.reception.@dgirdc.cd

LE COMMUNIQUE OFFICIEL N° 01/0025/DGI/DG/DESCOM/MT/CK/2020 DU 13 JUILLET 2020 EST RAPPORTE.

FAIT A KINSHASA, LE 30 JUILLET 2020

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2020 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

Plus de: La Prospérité

les plus lus
Centrafrique
Finance
Sénégal
Cote d'Ivoire
tirés du site
à lire
Réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie
Décès du comédien burkinabé «Tonton Brama» des Bobodioufs
Perquisition chez le général Numbi en RDC
CAN cadets: Etalons cadets champions d'Afrique
Trois pays africains champions du monde dans la consommation d'alcool
Aéroport de Goma en RDC - Reprise des vols d'Ethiopian Airlines

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.