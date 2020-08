Ile Maurice: Motion de destitution - Me Narghis Bundhun obtient 83 votes contre 43

83 votes. C'est le nombre de votes récoltés en sa faveur pour qu'elle reste alors que 43 membres du barreau ont voté pour la motion de destitution présentée par le Senior Counsel, Me Antoine Domingue, contre la présidente du Bar Council, Me Narghis Bundhun.

C'était à l'issue des débats qui ont duré pendant pratiquement trois heures que les membres du barreau sont arrivés à cette décision au siège de la Mauritius Bar Association en ce 30 juillet. Cela, dans le cadre de la motion de Me Antoine Domingue qui est d'avis que la présidente a failli à ses tâches dans l'affaire de Me Lovena Sowkhee contre le commissaire de police.

Pour lui, l'avocate de Rachna Seenauth s'était tournée vers le Bar Council lorsqu'elle avait été verbalisée alors qu'elle assistait sa cliente. Mais comme elle n'a pas eu de soutien de cette instance, elle a dû se tourner vers la Cour suprême. D'où sa démarche.

Et lors de cette assemblée générale modérée par Mes Yahia Nazroo et Patrice de Spéville, le Senior Counsel Gavin Glover de même que Shakeel Mohamed, Rashad Daureeawoo, Yatin Varma et Jacques Panglose se sont exprimés sur le rôle de l'association pendant la pandémie.

Sollicité, Me Nazroo, ancien secrétaire du Bar Council, affirme que les débats furent très cordiaux. «Ils ont été menés de façon constructive et très cultivée où les avocats ont eu l'occasion de donner leur points de vue en ce qui concerne la responsabilité de chaque membre et dont le rôle est de représenter son client 'without fear',» dit-il à l'express.

126 membres du barreau ont soumis leurs bulletins de vote et Narghis Bundhun qui est à son deuxième mandat demeure la présidente du Conseil de l'Ordre des avocats.