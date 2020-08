Burkina Faso: Message de l'UPC à l'occasion de la Tabaski 2020

Chers frères et sœurs musulmans, chers compatriotes,

Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, ce vendredi 31 juillet 2020 sera célébrée, par l'ensemble de la communauté musulmane, l'Aïd El-Kébir dite « Fête du sacrifice ». Cette fête aux bienfaits immenses commémore le sacrifice combien important et significatif du prophète Abraham (PSL). A cette occasion, l'UPC souhaite une très bonne fête à tous les fidèles Musulmans d'ici et d'ailleurs, et s'associe à toute la communauté pour vivre ces moments de grandes adorations, de communion et de partage.

Puisse Allah, à La faveur de cette commémoration, exhausser toutes nos prières, donner de la profondeur à notre foi et la rendre inébranlable à toute épreuve, à l'image de celle du Prophète Abraham.

Cette année, la fête de Tabaski sera célébrée dans le double contexte difficile de crise sanitaire et sécuritaire. L'UPC joint ses prières à celles de tous les Musulmans du monde entier, et particulièrement ceux du Burkina, pour demander au Tout-Puissant de combler le Burkina de son infinie grâce, de protéger notre pays et de nous éloigner à jamais de l'insécurité, de la maladie et de tout autre mal à même de nuire au bien- être des Burkinabè.

Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous !

Que Dieu bénisse le Burkina !

Ouagadougou, le 30 juillet 2020

Pour le Bureau politique national de l'UPC

Le vice-Président chargé de la réconciliation nationale, des valeurs sociétales et des cultes

Son Excellence le Poé Naaba Tanga