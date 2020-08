Congo-Brazzaville: Football-Mercato - Fabrice Nsakala en route pour Besiktas

Le Congolais a réalisé une saison exemplaire en régularité jusqu'à susciter l'intérêt de Besiktas, lui qui est à Alanyaspor depuis 2016, lorsqu'il quittait Anderlecht de Belgique.

Le latéral gauche international congolais Fabrice Nsakala pourrait probablement évoluer au sein de la formation turque de Besiktas. C'est la presse sportive de Turquie qui certifie cette nouvelle, selon les propos de l'entraîneur de son actuel club, Alanyaspor, après sa finale de la coupe de Turquie, perdue face à Trabzonspor par zéro but à deux. « Le contrat de Nsakala arrive à expiration. J'ai reçu des informations d'initiés. Je sais que Cissé veut partir. Il voulait aller en Angleterre entre les circuits, mais cela ne s'est pas produit. Je pense que les deux joueurs iront à Beşiktaş. Ils ne veulent pas perdre cette chance. J'ai une grande contribution à la constitution de cette équipe et nous avons établi un bon staff. Ce sont tous les deux de très bons joueurs. Ce sont des joueurs à plusieurs personnages et ils veulent jouer dans une grande équipe », confiat Mesut Bakkal, l'entraîneur d'Alanyaspor.

L'intérêt de Besiktas d'enrôler le Congolais n'est pas du tout fortuit. L'ancien joueur de Troyes en France, passé par Anderlecht de Belgique, a réalisé une saison aboutie avec Alanyaspor, très régulier avec trente-cinq titularisations dont quatre passes décisives. Il a figuré parmi les joueurs les plus utilisés par le coach Mesut Bakhal, jouant l'intégralité des matchs d'Alanyaspor. Arrivé en Turquie en 2016, il va se relancer, à 30 ans, prendre un peu plus de hauteur la fin de sa carrière au haut niveau, d'ici cinq ou six ans.

Avec dix sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo, il pourra encore être utile au sélectionneur Christian Nsengi Biembe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et la Coupe du Congo, malgré la concurrence sur le flanc gauche de la défense avec Arthur Masuaku (Westham/Angleterre) ou encore Glody Ngonda (Dijon/France).