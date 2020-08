Congo-Kinshasa: Riposte à la Covid-19 - L'ISC/Goma prend des précautions pour protéger la communauté estudiantine

Les étudiants de la République démocratique du Congo se préparent déjà à la reprise des cours prévue le 10 août prochain. Cela, après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui était décrété par le président de la République suite à la pandémie de la Covid-19. Une mesure qui avait conduit à la suspension momentanée des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national.

À Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, les institutions d'Enseignement supérieur et universitaire se préparent déjà à la reprise des activités académiques tout en prenant des précautions sanitaires pour éviter des éventuelles contaminations de cette pandémie. Cela, d'autant plus que cette maladie existe encore dans la communauté bien que l'état d'urgence sanitaire soit levé par le chef de l'État de la République démocratique du Congo.

Tout en se conformant à des gestes barrières, l'Institut supérieur de commerce de Goma a procédé le mercredi 29 juillet à la désinfection de ses locaux.

« Ce 3 août déjà nous reprenons les activités académiques et le 10 août c'est la reprise des cours après suspension suite à la pandémie de Coronavirus. Il était donc important avant la reprise de toutes les activités académiques de désinfecter nos auditoires et bureaux. Ça fait partie des mesures barrières. Nous allons placer aussi les seaux d'eau et du savon dans différentes entrées de l'institution pour que tout étudiant se lave quotidiennement les mains quand les cours vont reprendre. Le port des masques et la distanciation d'au moins 1 mètre entre étudiants dans les auditoires seront également respectés. Ces mesures barrières sont importantes, car la pandémie existe encore », a annoncé le prof. Joseph Kitaganya, directeur général de l'ISC/Goma.

Par ailleurs, il a fait savoir que la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est attendue pour préciser la durée des cours jusqu'à la clôture de l'année académique en cours et la fixation de la date de la rentrée académique de l'année 2020-2021.

« À l'ISC-Goma pour cette année, on était déjà en avance avec les cours. Et les choses vont aller de soi. L'année sera clôturée comme il se doit. Les parents et les étudiants doivent être rassurés. Nous appelons tout le monde au respect stricte des mesures barrières de lutte contre la propagation du coronavirus comme nous recommandent les autorités du pays », a-t-il conclu.