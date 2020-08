Soudan: Hamdouk reçoit une délégation de dirigeants du Parti National Soudanais

Khartoum — Le Premier ministre le Dr. Abdallah Hamdouk a reçu dans son bureau mercredi une délégation de dirigeants du Parti National Soudanais (PNS) dirigée par M. Al-Tigani Siddig Kailani, vice-président du parti, en présence du ministre du Conseil des ministres l'ambassadeur Omar Manis et du Dr. Juma Kinda conseilleur du Premier ministre pour la paix.

La réunion a débattu de la situation sécuritaire dans l'État fédéré du Sud-Kordofan et des réactions mitigées concernant la nomination des gouverneurs. La direction du parti a confirmé son soutien au gouvernement de la révolution et sa volonté de contribuer à la paix sociale en coordination avec le gouvernement de Sud-Kordofan et de mettre fin aux troubles sécuritaires.

Le PNS a souligné la nécessité pour le gouverneur de former une équipe pour son gouvernement qui reflète la diversité dans le Sud-Kordofan, tout en adhérant strictement au programme et aux priorités de la révolution, et le parti PNS a appelé à l'activation du principe de discrimination positive dans l'État de Sud-Kordofan.

Pour sa part, le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdouk a apprécié le rôle historique du parti et son importance dans la phase de transition aux niveaux national et étatique, et a promis de poursuivre le dialogue afin de surmonter les défis auxquels est confrontée la parenté de transition.