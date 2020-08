Congo-Kinshasa: District de Mvouti - Joseph Ndedi prend ses fonctions

Après dix sept ans de bons et loyaux services à la tête du district de Mvouti, Dieudonné Mboumba a passé le témoin à Joseph Ndedi, le nouveau sous-préfet. La passation de service a eu lieu en présence de Désiré Ondongo, secrétaire général de la Préfecture du Kouilou.

Joseph Ndedi qui a pris ses fonctions à la tête du district de Mvouti n'est pas un inconnu pour la population puisqu'il a travaillé pendant près de dix ans avec le sous-préfet sortant. « J'exprime mes sentiments de gratitude et reconnaissance à toutes les autorités nationales et locales, notamment à Dieudonné Mboumba, qui pendant dix sept ans a œuvré inlassablement au maintien de la paix dans le district. Soyez en rassurés, je ne vous trahirais pas. Seul, je ne peux rien mais, avec l'aide de tous, nous allons travailler pour perpétuer la flamme de la paix, la quiétude et la stabilité », a-t-il dit après avoir signé les documents administratifs et reçu les clés des mains du secrétaire général de la Préfecture du Kouilou qui l'a ensuite installé dans ses fonctions.

Joseph Ndedi a rendu hommage au président de la République pour le choix fait à sa modeste personne et aussi au ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou pour son implication dans le maintien de la cohésion et de la paix dans le district. Conscient du travail ardu qui l'attend, il compte sur le concours et la collaboration de tous. Joseph Ndedi est enseignant de profession. Avant d'occuper ce poste, il était le directeur du CEG de Mbota Bissongo à Pointe-Noire.