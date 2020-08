Soudan: L'Ambassadeur adjoint de la Mission de l'UE poursuit ses rencontres avec les forces politiques

Khartoum — L'ambassadeur adjoint de la Mission de l'Union européenne et Chef de la Section politique et médiatique de la Mission de l'Union Européenne (UE) M. Daniel Weiss a poursuivi ses rencontres avec les différents partis politiques soudanais, les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile afin de mieux comprendre les développements politiques au Soudan.

Le diplomate européen a souligné lors de ses réunions que l'UE continuerait de soutenir le peuple soudanais et le gouvernement de transition pour atteindre les objectifs glorieux de la révolution consistant à réaliser la liberté, la justice et la paix et l'intégration du Soudan dans la communauté internationale et a déclaré que l'unité et la coopération de tous les Soudanais sont la véritable force derrière le succès de la période de transition au Soudan.