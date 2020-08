Soudan: Le gouverneur de Gezira prend ses fonctions et annonce le passage à l'état civil

Médani — Le gouverneur de l'État fédéré de Gezira, Dr Abdallah Idris mercredi a pris au Secrétariat du gouvernement de l'État à Médani a pris ses fonctions comme successeur de l'ancien gouverneur (en charge) de Maj-Gen. Ahmed Sibair.

Le gouverneur a affirmé dans des communiqués de presse limités que cette journée est importante pour la transition vers l'État civil qui attend les tâches de sécurisation de la vie économique du peuple, de démantèlement de l'État à parti unique et de réalisation du slogan de la glorieuse révolution de décembre : La liberté, la paix et la justice, en exprimant sa bienvenue à tout groupe ou parti qui adopte la démocratie et la délibération pacifique du pouvoir.

Le gouverneur de Gezira a souligné la nécessité d'unir les forces de la révolution pour assumer la responsabilité de solidarité, lutter contre le racisme religieux et régional, et se lever contre la diabolisation / brimades, et a appelé les forces de la révolution à consolider le sens de la coalition pour construire la démocratie et les programmes d'autorité de transition.

De son côté, l'ex-gouverneur Sibair a exprimé ses remerciements et de son appréciation pour la confiance de la direction de l'État suprême et des forces armées en lui assignant à la tête de l'État de Gezira au cours de la période précédente, soulignant son engagement à continuer son soutien au gouverneur civil pour réaliser des programmes et projets visant à la renaissance de Gezira.