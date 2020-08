Soudan: Hamadouk félicite le peuple soudanais pour le bienheureux Eid Al-Adha

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a félicité le peuple soudanais et tous les autres musulmans, par la bénie Eid du Sacrifice, priant que la paix et sécurité les comblent. Hamdouk a déclaré dans un tweet qu'il avait posté sur son compte officiel sur Twitter jeudi soir que l'Eïd al-Adha est une occasion où les gens rappellent les traditions et les valeurs du peuple soudanais dans la solidarité et l'interdépendance.

Il a dit: «Je félicite le peuple soudanais et tous les musulmans partout dans le monde à l'occasion de la grande rédemption, priant Allah de rendre cette fête et notre peuple et nation jouissent la paix, sécurité, et les bénédictions.

L'Eïd Al-Adha est l'occasion de rappeler les traditions et les valeurs du peuple soudanais authentiques dans la solidarité et l'interdépendance. bonne fête."