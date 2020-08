Soudan: INUAD condamne les attaques contre des manifestants dans Darfour

El-Fasher — La Mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour (MINUAD) a condamné les pertes en vies humaines, les blessures et les déplacements causés par les attaques dans certaines régions des États de l'ouest, du sud et du nord du Darfour au cours des derniers jours, dont les femmes et les enfants en sont les principales victimes, appelant les autorités gouvernementales compétentes à arrêter les agresseurs et à les traduire en justice.

La mission a déclaré dans une circulaire de presse publiée depuis son siège à Zalingei que la récurrence de tels événements à ce moment de l'histoire du Soudan exacerbe la division entre les sociétés et sape les acquis de la révolution.

La MINUAD s'est félicitée de l'annonce faite par M. le Premier Ministre, Dr Abdallah Hamdouk, concernant le déploiement d'une force de protection conjointe pour protéger les civils au Darfour, ajoutant que l'annonce était venue juste à temps.

Elle a exprimé l'espoir que cette force serait déployée le plus rapidement possible et qu'elle serait correctement équipée et formée pour protéger tous les résidents du Darfour sans exception.