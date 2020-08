Togo: L'Aéroport Gnassingbé Eyadéma de Lomé peut à nouveau accueillir du monde à compter du 1er Août 2020

Après presque 4 mois de fermeture, pour cause de Coronavirus, l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé s'ouvre à nouveau monde. C'est ce que renseigne un communiqué du gouvernement togolais ce jeudi 30 juillet, informant de la réouverture des frontières aériennes et la reprise des vols domestiques et internationaux à compter du samedi 1er août.

Selon les termes de ce document émanent de la ministre en charge des Transports, « Des dispositions ont été prises pour garantir aux usagers du transport aérien ainsi qu'aux populations des conditions de déplacement conformes aux recommandations du gouvernement, de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association internationale du transport aérien ».

Entre autres dispositions dont il est question, il y a le fait que les passagers en partance du Togo devront se soumettre à un test PCR Covid dans les 72 heures avant leur départ, et recevront les résultats par SMS ou par courrier électronique dans les 24 heures. Et ceux à destination de Lomé, à l'exception des passagers en transit, devront être soumis au test unique à l'arrivée (et un autre au départ). Le coût de ce test est fixé à 40.000 F CFA, payables lors de l'enregistrement sur une plateforme en ligne.

Et pour s'assurer du respect de la quarantaine à laquelle sont soumis tous les voyageurs, il est confié aux autorités sécuritaires et sanitaires le suivi afin que chacun puisse installer, à l'arrivée à l'aéroport de Lomé, l'application mobile Togo Safe. Il s'agit en fait d'une application « bientôt disponible sur Play Store et dans l'App Store », et qui devra donner à ces derniers « la possibilité de définir le lieu d'auto-confinement de leur choix ».

A tout prendre, par cette réouverture, le Togo s'ouvre à nouveau au monde.