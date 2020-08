Cote d'Ivoire: Développement de la petite mine - La première promotion du chantier école de Katiendé a achevé sa formation

Un an après son lancement officiel le 26 juillet 2019, le chantier école de Katiendé, dans le département de Boundiali, a délivré le 25 juillet, les attestations de formation à trente apprenants constituant la première promotion de ce projet initié par le gouvernement.

La cérémonie de remise des attestations s'est tenue sur le site du chantier école, sous la présidence de Gonbagui Gueu George, préfet de la région de la Bagoué, préfet du département de Boundiali, représentant Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, et de Coulibaly Ibrahima, Directeur général des Mines et de la Géologie. La deuxième promotion du même nombre a fait sa rentrée le même jour.

Le représentant du ministre s'est réjoui du bon fonctionnement de ce chantier école qui offre à la jeunesse de la Bagoué, l'opportunité et les moyens, non seulement de faire émerger des cohortes d'artisans miniers capables d'assurer, dans les règles du métier, l'essor d'un secteur minier artisanal et semi-industriel digne de ce nom, mais aussi de réduire considérablement l'orpaillage clandestin dans la région.

« De cette exploitation maîtrisée, l'ensemble de la communauté pourra y trouver une source de revenus confortables, un vivier précieux pour la question préoccupante de l'emploi des jeunes, et une belle opportunité pour l'éclosion de l'esprit d'entreprise », a indiqué Gonbagui Gueu George.

Koné Sêgba, porte-parole, de la promotion sortante du chantier école de Katiendé a exprimé leur reconnaissance au ministre des Mines et de la Géologie pour leur avoir permis, à travers le chantier école et leur formation, de sortir de la clandestinité et de tous les trafics illicites en lien avec l'orpaillage clandestin, pour entrer dans la légalité. Ils ont donné l'assurance de faire très bon usage du savoir-faire acquis.

Adopté en Conseil des ministres le 12 décembre 2018, le projet chantier école vise à dispenser une formation initiale et qualifiante en présentiel et en alternance, aux jeunes ivoiriens en vue de les doter des savoirs et qualifications professionnels nécessaires pour opérer dans le secteur de la petite mine, en lien avec les potentialités de la Côte d'Ivoire et les exigences environnementales, fiscales et sociales.

A ce jour, six chantiers écoles ont été installés. Le gouvernement entend atteindre dix chantiers écoles avant la fin de cette année, pour la formation d'un millier d'artisans miniers par an.