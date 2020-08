Congo-Kinshasa: L'Honorable Patrick Munyomo lance la campagne de ramassage d'armes et munitions

Le bureau de Gilbert Kankonde, VPM ministre de l'intérieur, la sécurité et les affaires coutumières, a connu la visite de l'honorable Patrick Munyomo, élu de Goma, pour une séance de travail technique concernant la campagne qu'il compte lancer les jours à venir, qui consiste à récupérer les armes et munitions disséminées dans la ville de Goma et ses environs.

« Cette rencontre avec le VPM a consisté à recevoir les derniers réglages et la ligne de conduite », dit-il en substance. Et de renchérir : "Comme nous sommes déjà en vacances parlementaires, j'arrive à Goma dans quelques jours pour discuter des modalités pratiques avec les autorités provinciales ensuite pour le lancement de ladite campagne". Cependant, l'élu de Goma a ténu à inviter tous ses collègues parlementaires et leaders locaux de s'approprier de cette campagne de ramassage d'armes et munitions. « Car au finish, c'est pour contribuer à préserver la paix et la sécurité dans notre chère province du Nord-Kivu », a martelé Patrick Munyomo.

Il sied de noter que la campagne de ramassage d'armes et munitions disséminées dans la ville de Goma et ses environs, est un projet issu de la demande de la population et initié par la fondation Patrick Munyomo, fondation qui est chapeautée par l'honorable Patrick Munyomo, le chargé des questions parlementaires au CPCD.