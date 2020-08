Congo-Kinshasa: Les hauts faits de grands vainqueurs brilleront à jamais

Discours prononcé lors de la 6e conférence nationale des vétérans

Le 27 juillet 2020

Respectés camarades vétérans,

Aujourd'hui, c'est le 27 Juillet.

C'est le jour de la Victoire que chacun dans notre pays salue avec une immense fierté, en épelant en son for intérieur le mot : grande victoire de la guerre, si significatif, profondément gravé dans l'histoire.

Je ne sais comment exprimer ma joie de revoir à cette conférence, à l'occasion de cette fête de la Victoire, les camarades vétérans, auteurs de la grande épopée.

C'est un grand honneur pour moi que d'y avoir invité les précieux maîtres que sont les respectés camarades vétérans.

Sur mandat de notre Parti et de notre gouvernement, je félicite chaleureusement, à l'occasion du 67e anniversaire de l'issue victorieuse de la guerre de Libération de la patrie, les camarades participants de la 6e conférence nationale des vétérans, tous les autres participants de cette guerre et les personnes de mérite du temps de la guerre.

De même, je tiens à rendre un hommage sublime aux martyrs révolutionnaires connus et inconnus qui ont sacrifié leur vie précieuse à cette guerre sacrée pour la réunification et l'indépendance de la patrie, pour la liberté et le bonheur du peuple.

Je profite de cette occasion pour présenter mes grands respects aux martyrs et vétérans des Volontaires du peuple chinois qui ont aidé au prix de leur sang notre peuple dans sa guerre révolutionnaire et fourni un exemple authentique d'amitié militante.

Respectés camarades vétérans,

N'eussent été le sang et la sueur répandus par la génération des vainqueurs, l'éminent esprit dont ils ont fait preuve et les nobles sacrifices qu'ils ont consentis, on ne pourrait jamais concevoir le présent de notre patrie.

Nous ne l'oublierons jamais.

Notre Parti souhaite toujours vous revoir, vous, glorieuse génération des vainqueurs, auteurs d'exploits qui brilleront à jamais dans l'histoire de la patrie, et veut honorer infiniment votre vie héroïque.

La présente conférence sera une occasion importante de transmettre avec plus d'éclat à la postérité les mérites des vétérans de la guerre et de manifester à l'intérieur comme à l'extérieur du pays l'aspiration et la volonté unanimes de notre Parti et du peuple entier de réaliser sans faute le désir sublime de nos aînés en continuant l'esprit de combat des années 1950.

Les exploits exceptionnels accomplis par la génération des vainqueurs dans les années 1950 sous la direction du Président Kim Il Sung, la richesse et le patrimoine spirituels qu'elle a légués aux jeunes générations s'avèrent plus inestimables et plus irremplaçables au fil du temps. La signification importante et profonde du 27 Juillet dans l'histoire contemporaine ne réside pas simplement dans le fait qu'un pays et une nation aient sauvegardé leur dignité et leur souveraineté dans leur lutte contre les agresseurs et créé un miracle militaire qui brillera à jamais dans l'histoire mondiale des guerres.

La grande guerre de Libération de la patrie, qui était à la fois une rude guerre de défense de la patrie visant à sauvegarder notre République fraîchement fondée et à protéger la vie et l'avenir de notre peuple comptant des dizaines de millions d'âmes et la première guerre totale entre les forces indépendantes et les forces dominationistes, entre le socialisme et le capitalisme, depuis le début de la guerre froide issue de la Seconde Guerre mondiale, était une confrontation d'une âpreté et d'une gravité sans précédent. Dans cette lutte purement inégale dans tous les domaines des deux camps, notamment le matériel de guerre, le potentiel économique, le nombre de la population et l'étendue du territoire, notre jeune République a brisé l'offensive militaire des impérialistes américains soi-disant les plus puissants au monde et de leurs subordonnés et défendu au prix de son sang son territoire et sa souveraineté. Ce fut un événement de dimension extraordinaire qui a gravé un mythe héroïque sans précédent dans l'histoire de notre nation et celle de la révolution mondiale.

La victoire du 27 Juillet a fourni l'occasion d'aborder un tournant : elle a fait apparaître dignement sur la scène de l'histoire comme pays et peuple héroïques les nôtres qui restaient jadis dans l'ombre à cause de leur faiblesse et déclenché sur le globe une tempête violente de l'indépendance contre l'impérialisme, du socialisme et de la révolution de libération nationale.

N'eût été la victoire du 27 Juillet, il n'y aurait la Corée socialiste d'aujourd'hui qui brille comme la puissance la plus digne et la plus souveraine, comme le pays du peuple, et on n'aurait pu déjouer la tentative arrogante des impérialistes visant à mettre l'Asie et le reste du monde sous leur joug. Elle a orienté l'histoire de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme dans l'après-guerre, préparé de glorieux traditions et biens qui permettent à notre patrie et à notre peuple de vaincre toujours, modifié la donne politique du monde et impulséénergiquement le courant du temps orienté vers l'indépendance et le socialisme, voilà son immense signification.

La victoire remportée à l'issue de la guerre de Libération de la patrie était celle du patriotisme sublime et de l'héroïsme collectif de notre armée et de notre peuple, celle de la justice et du progrès sur l'injustice et la réaction et celle du socialisme, avenir de l'humanité, sur le capitalisme, déchet de l'histoire.

Pendant la guerre de Libération de la patrie, qui nous a fait savoir la vraie nature d'agression et la sauvagerie à jamais inoubliables des impérialistes américains, tous les gens dans notre pays ont dû subir la perte de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs chers compagnons d'armes et amis et d'atroces malheurs et souffrances. Mais la génération des vainqueurs a, au mépris de toutes ces épreuves, accompli des exploits légendaires, créant les grands esprit de sauvegarde de la patrie et esprit de défense de la révolution que nous connaissons, et donné le jour à l'héroïsme sans pareil, à l'esprit de sacrifice et à l'opiniâtreté qui ont scellé le propre du tempérament de notre peuple.

La génération des vainqueurs est digne de fierté pour avoir inauguré, au prix de son sang et de sa vie, l'histoire de la poursuite de la révolution coréenne et érigé l'esprit révolutionnaire du Paektu en esprit du peuple entier. Les soldats de l'Armée populaire, forts de la conviction irréductible qu'ils vaincraient tant qu'ils jouiraient de la direction du Président Kim Il Sung, ont défendu, au prix de leur sang, chaque pouce de terrain de la patrie, et les civils des arrières ont consacré tout à gagner la guerre. Ils sont parvenus ainsi, ces premiers et ces derniers, àériger en tempérament de la Corée héroïque l'esprit créé par les combattants de la révolution antijaponaise, consistant à faire bloc autour du Leader, à combattre l'ennemi à leurs risques et périls et à compter sur soi en révolutionnaires pour fabriquer fusils et bombes à main vide. Aussi notre Parti met-il à l'honneur la génération des vainqueurs, qui ont traversé l'épreuve de la guerre de Libération de la patrie comme la fière génération qui a posé la pierre angulaire de la poursuite de nos traditions révolutionnaires.

La génération des vainqueurs, qui a payé de son sang l'issue victorieuse de la guerre de Libération de la patrie, a, à l'appel du Parti, instauré le régime socialiste et déblayé le terrain d'une puissance souveraine avec l'esprit du Chollima et a inspiré en grand maître un esprit et une âme nobles aux jeunes générations. A l'époque où cette génération a travaillé comme protagoniste dans tous les domaines, notre édification du socialisme a connu les plus éblouissants progrès et essors, et les faits d'armes accomplis par les héros de la guerre ont servi d'aliment et de manuel de haute valeur de vie révolutionnaire et de conception de la vie à toutes les générations qui sont nées et ont grandi en temps de paix après la guerre.

En effet, nos camarades vétérans de la guerre sont des révolutionnaires et patriotes méritants, des trésors inestimables de notre révolution, car, tout au long de la période allant des années sévères de la guerre à celles de la reconstruction de l'après-guerre et de l'édification du socialisme, ils ont soutenu invariablement et fidèlement le Parti et le Leader, prenant sur eux toutes les peines possibles et donnant le meilleur d'eux-mêmes aux jeunes générations. Notre Parti considère comme une grande fierté et un immense honneur d'avoir des aînés révolutionnaires dotés de la noble conception des jeunes générations et de celle de la révolution comme vous et propose la génération des vainqueurs comme modèle à suivre à jamais par tous.

Respectés camarades vétérans de la guerre,

On ne peut considérer la période d'environ 70 ans de l'après-guerre comme une période pacifique, qui était par contre, le prolongement de l'âpre confrontation avec l'ennemi ; la menace et la pression des impérialistes cherchant à entraver notre développement et à usurper sur notre Etat, n'ont fait qu'augmenter.

Nous avons choisi la voie difficile du renforcement du potentiel national en prévoyant l'avenir de notre Etat avec l'esprit et la volonté inspirés par la mémorable victoire du 27 juillet, et nous avons maintenu notre option en nous imposant des privations alors que les autres ne poursuivaient qu'une « prospérité» immédiate.

Nous avons suivi la voie d'un développement menant à l'édification d'un pays nucléarisé en surmontant avec une ferme volonté tous les défis, pressions et difficultés sans nom devant lesquels les autres auraient baissé les bras tant de fois. C'est que nous devions détenir une force absolue pour conjurer la guerre et dissuader l'ennemi afin de prévenir la réédition de souffrances et douleurs telles que celles causées par la guerre des années 1950.

Et maintenant, nous sommes en mesure de nous défendre fermement et avec sûreté contre toutes les pressions, les menaces fortes et les chantages militaires des impérialistes réactionnaires et des forces hostiles.

La guerre est un conflit armé que l'on ose livrer avec un adversaire estimé faible.

Nul ne pourra plus nous mépriser.

Nous ne tolérerons pas qu'on nous dédaigne, et celui qui ose le faire devra payer cher.

Notre force de dissuasion nucléaire d'autodéfense, digne de confiance, bannira l'emploi du terme de guerre dans notre pays et sera pour toujours un garant solide de la sécurité et de l'avenir de notre Etat.

Nous célébrons chaque année de génération en génération le jour du 27 Juillet, mais cette année, alors que notre Etat a atteint un statut stratégique que nul ne peut négliger ni ne refuser de reconnaître, nous le fêtons avec une émotion particulière et l'importance de ladite victoire et les faits d'armes des vétérans de la guerre se révèlent plus méritoires et dignes de fierté.

Camarades,

Le temps s'est écoulé et beaucoup de choses ont changé depuis le cessez-le-feu, mais le noble esprit dont ont fait preuve les martyrs de la guerre et vous, les camarades vétérans, encourage aujourd'hui encore notre peuple à une lutte nouvelle.

Nous apercevons sur le visage des camarades vétérans de la guerre vos compagnons d'armes qui ne sont pas revenus du front et les martyrs inoubliables qui ont consacré leur vie à l'édification du socialisme, et nous nous raffermissons dans notre détermination de redoubler d'effort pour être dignes d'eux.

De même que les vétérans de la guerre ont écrit l'histoire de l'édification d'une patrie prospère en continuant brillamment les traditions de la résistance antijaponaise, de même les nouvelles générations poursuivront votre esprit et finiront par remporter la victoire finale du socialisme à la coréenne.

L'histoire de notre guerre victorieuse est là pour nous persuader du fait qu'un peuple pénétré d'un grand esprit crée un grand miracle.

Notre Parti inculquera aux civils et militaires l'esprit des années 1950 pour que tous mènent une vie digne d'eux devant les martyrs et les vétérans, en combattants irréductibles devant les épreuves et protagonistes de nouveaux miracles et victoires.

Nous n'avons jamais oublié votre rancune, d'avoir dû, faute d'armes, enterrer vos compagnons d'arme dans les larmes de sang au bord du fleuve Raktongà proximité de la mer du Sud de la Corée et vous replier. Nous retiendrons bien qu'on peut assurer notre bonheur à condition que nous devonsêtre assez forts pour défendre notre droit à la souveraineté et à l'existence si nous voulons défendre notre Etat et notre peuple. Aussi ne cesserons-nous même un instant de chercher à augmenter notre potentiel de défense nationale de sorte que nul n'ose nous attaquer.

Camarades,

Les combattants du temps de guerre ont dû certainement rêver avec tendresse, pendant de nombreux jours et nuits entre deux combats, d'un beau paradis du peuple qui verrait le jour sur le territoire de trois mille ri. Notre Parti luttera avec un courage centuplé pour réaliser sans faute le rêve et l'idéal de pays puissant des martyrs et rendre notre peuple le plus heureux du monde.

Tout le peuple doit, en s'inspirant de la valeur de la vie de la génération des vainqueurs, vivre une vie digne de vainqueurs pour la prospérité de la patrie. On parle de difficultés au sujet de la situation d'aujourd'hui, mais elles ne sont rien au regard de celle du temps de guerre.

Notre Parti encouragera tous les cadres, ses adhérents et travailleurs à obtenir d'éclatants succès sur tous les fronts de l'édification du socialisme, sous le mot d'ordre « Vivons et luttons avec l'esprit des grands défenseurs de la patrie ! ».

De même, nous préparerons tous les officiers et soldats de l'Armée populaire àêtre des combattants habiles à combattre un contre cent, imprégnés de la fermeté révolutionnaire, de la bravoure et du sublime patriotisme des participants de la guerre de Libération de la patrie, ainsi que de la stratégie et de la tactique de notre cru.

L'histoire de la victoire transmet à la postérité avec le nom de jeunesse les hauts faits de nombreux héros dont Ri Su Bok, Jo Kun Sil et Kang Ho Yong. Nous ferons de tous les jeunes de fervents hommes dévoués et de vrais révolutionnaires fidèles prêts à préoccuper avant tout à se sacrifier pour la société et pour la collectivité comme l'ont fait les héros du temps de guerre qui ont bravé la mort et n'ont pas hésitéà faire le sacrifice de leur vie précieuse pour l'unique patrie. Nous veillerons à perpétuer de génération en génération, nos grandes traditions que sont nos idées, régime et victoire préservés par les vétérans au prix de leur sang.

Nous nous arrangerons pour que soit instaurée solidement dans la société, la pratique nationale de respecter, de mettre à l'honneur les aînés révolutionnaires, y compris les vétérans, et de leur accorder un traitement de faveur.

Notre Parti mettra à l'avenir aussi, tout le soin possible à permettre aux camarades vétérans de garder leur vigueur malgré leur âge et à mener une vie toujours glorieuse et prendre totalement en charge leur santé et leur vie.

Nous veillerons à ce que les organisations du Parti, les organes du pouvoir et les organisations de travailleurs de tous les échelons, et tous les citoyens prennent soin des camarades vétérans comme de leurs propres parents, avec l'idée que c'est leurs devoir moral et obligations sublime.

Malgré l'écoulement du temps et la succession des générations, l'héroïsme et les exploits mémorables de la génération des vainqueurs ajouteront à la couleur du sang rouge des nouvelles générations et leurs éminents esprits et hauts faits se perpétueront avec le progrès victorieux de notre révolution.

Chers camarades vétérans,

Les camarades vétérans qui ont su, avec leur opiniâtreté, faire plier les impérialistes américains soi-disant les plus puissants au monde et les hordes de soldats de leurs subordonnés, triompher des épreuves de dures années. Malheureusement, fût-ce à cause de la fuite du temps implacable, bon nombre entre les vétérans nous ont quittés, et, je vois avec amertume et regret vous qui êtes là, les cheveux blancs.

Camarades vétérans, je vous souhaite mille fois bonne santé.

Je sollicite sincèrement tous les respectés camarades vétérans du pays de vivre longtemps en bonne santé pour rester une source de force et un soutien moral pour nous.

Vive le 27 Juillet, jour de la grande victoire !