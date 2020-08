Egypte: Aïd al-Adha - Le Président échange les vœux avec les dirigeants des pays arabes et islamiques

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a appelé, jeudi, au téléphone le prince héritier du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à qui il a présenté ses vœux à l'occasion de la fête du Sacrifice (Aïd el-Adha), souhaitant au Koweït paix, sécurité et stabilité.

Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi a indiqué que le prince héritier du Koweït avait fait part au Président Al-Sissi de sa gratitude pour ce geste généreux, et souhaité à l'Egypte, gouvernement et peuple, progrès, prospérité et paix.

D'autre part, le Président a appelé jeudi soir au téléphone son homologue irakien, Barham Saleh, à qui il a présenté ses voeux à l'occasion de la fête du Sacrifice (Aïd el-Adha), souhaitant à l'Irak et à la nation arabe et islamique prospérité, sécurité et stabilité.

Dans une déclaration de presse, M. Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le chef d'Etat irakien avait fait part au Président Al-Sissi de son estime et de sa gratitude pour ce geste "généreux", et souhaité à l'Egypte, gouvernement et peuple, bien et prospérité.

Par ailleurs, le président a félicité jeudi le président du Conseil souverain du Soudan Abdul Fattah al-Burhan, à l'occasion de l'Aid al-Adha, souhaitant au Soudan et à son peuple frère progrès et stabilité.

M. al-Burhan a remercié le président Al-Sissi et souhaité au peuple égyptien paix et prospérité.

D'un autre côté, le roi de Bahreïn Cheikh Hamad Ben Issa Al Khalifa a félicité jeudi le président Abdel Fattah Al-Sissi à l'occasion de l'Aid al-Adha.

Lors d'un entretien téléphonique, le président Al-Sissi a exprimé ses sincères voeux au roi de Bahrein, et souhaité progrès et prospérité au royaume bahreini.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a également reçu jeudi un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs Saïed qui lui a exprimé ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha

Selon le porte-parole de la présidence, M. Al-Sissi a, pour sa part, exprimé sa gratitude à son homologue libanais pour ses voeux, souhaitant au peuple et au gouvernement tunisiens progrès et prospérité.