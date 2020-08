Maroc: Le Discours royal, une feuille de route pour relever les défis et les challenges qu'impose la situation sanitaire (politologue)

Rabat — Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 21è anniversaire de la Fête du Trône est une feuille de route avec une portée d'acheminement stratégique afin de relever les défis et les challenges qu'impose la situation suite à la crise sanitaire du Covid-19, souligne l'universitaire et politologue Cherkaoui Roudani.

"Le Discours royal vient dans un contexte difficile que connaît le monde. La situation à l'échelle internationale et nationale est affectée par la pandémie Covid-19 et les impacts sont conséquents sur les plans économique et social. De ce fait, le discours de Sa Majesté est une feuille de route avec une portée d'acheminement stratégique afin de relever les défis et les challenges qu'impose la situation", a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP.

Pour ce faire, le Souverain a fait un diagnostic clair et lucide en mettant l'accent sur les points forts de la riposte marocaine, en exhortant le gouvernement de renforcer l'Etat social afin de sécuriser davantage les citoyens marocains contre cette menace qui guette la sécurité de la nation, fait observer l'expert en stratégie et sécurité.

Outre l'appel de rectifier certaines insuffisances, a-t-il ajouté, Sa Majesté a appelé le gouvernement à donner de l'importance à des approches gestionnaires inclusives et aux priorités touchant la vie des Marocains et Marocaines, notamment les familles dans une situation précaire.

Dans ce sens, Sa Majesté le Roi a annoncé dans son discours une batterie de mesures stratégiques capables de doter le Maroc d'une vision et d'actions sectorielles bien ciblées, a-t-il relevé.

Après la gestion avant-gardiste de la pandémie Covid-19, poursuit-il, le Maroc s'est illustré par la cohésion sociale et la solidarité qui a imprégné l'engagement de tous les Marocains pour faire face aux impacts de la pandémie sur le plan économique et social.

Pour M. Roudani, spécialiste des relations internationales, les crises ont toujours été une opportunité afin de restructurer davantage, c'est pourquoi le discours royal a mis en exergue l'urgence d'élargir la couverture sociale et l'opérationnalisation du Registre Social Unifié et de redéfinir ainsi l'ordre des priorités.

"C'est la voie judicieuse pour mettre en place un modèle économique et social qui répond aux besoins d'une économie inclusive et stratégique", a-t-il indiqué.

Pour lui, cette pandémie que connaît le monde a été révélatrice des tensions dans les paradigmes régissant les organisations multilatérales mais aussi des déséquilibres de l'ordre mondial.

"De fait, le discours de Sa Majesté est une conception stratégique pour un Maroc capable de relever les défis et ses éventuelles recompositions des rapports internationaux en dotant le Maroc d'une stratégie d'anticipation efficiente de faire face aux aléas extérieurs et les impacts économiques et sociaux de la pandémie", relève-t-il.

Cette stratégie de résilience réactive et proactive, qui se caractérise par l'apprentissage, en tirant les leçons, le diagnostic de la réalité et l'anticipation de notre pays sur le futur, est "sans aucun doute est une résolution pour appréhender les évolutions de notre pays dans un nouveau paradigme d'équilibre mondial en voie de re-modélisation", a-t-il affirmé.

Afin de réduire les vulnérabilités de l'économie marocaine et d'accroître sa résilience face aux chocs imposés par la pandémie, Sa Majesté a injecté 130 milliards de dirhams pour la relance économique et la création d'un fond d'investissement stratégique dans l'objectif de créer les conditions d'une stratégie de focalisation en état de répondre aux besoins de la production stratégique, a rappelé M. Roudani.

Dans le même sens, ajoute-t-il, la création de l'agence nationale de la gestion stratégique est une appréhension clairvoyante afin de rationaliser les participations de l'Etat et d'accroître l'efficacité des établissements publics dans le cadre du Fond stratégique créé pour stimuler la relance économique.

Subséquemment, le discours royal est une réponse majeure à une crise majeure qui ravage le monde entier, souligne-t-il, notant que le Maroc a su brillamment s'illustrer par une gestion globale et avant-gardiste.

Les facteurs déterminants du succès des réponses marocaines à la pandémie ne sont que le leadership de Sa Majesté, la capacité de l'Etat à agir pro activement et à mobiliser des moyens colossaux et aussi la confiance sociale dans les mesures prises par le leadership, a-t-il relevé.