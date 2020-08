Maroc: Brillante réception de l'ambassade du Maroc à Hanoï à l'occasion de la Fête du Trône

Hanoï — L'ambassade du Maroc au Vietnam a organisé, jeudi à Hanoï, une brillante réception pour célébrer le 21è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ont pris part à cette cérémonie organisée à la résidence du Royaume, l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, les doyens du corps diplomatique accrédité au Vietnam, des représentants du ministère vietnamien des Affaires étrangères, des personnalités du monde de la culture et des milieux universitaires, ainsi que des membres du personnel de l'ambassade.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi a souligné que sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s'impose aujourd'hui comme une oasis stable dans un contexte de turbulences et de volatilité régionales.

Depuis plus de deux décennies, le Maroc s'est engagé dans un processus global de réformes politiques, économiques et sociales profondes à travers une approche inclusive et participative, a indiqué M. Chouaibi, ajoutant que ce processus a conduit à des réalisations significatives faisant du Maroc l'un des premiers pays de sa région en termes de stabilité, de réduction de la pauvreté, d'autonomisation des femmes, d'afflux d'investissements, principalement dans l'aéronautique, l'industrie automobile et les énergies renouvelables ainsi que dans le développement des infrastructures telles que les autoroutes, les chemins de fer à grande vitesse, les ports, les énergies renouvelables et le développement urbain.

Il a noté que le Maroc, tout comme le Vietnam, continue de jouer son rôle d'acteur engagé et responsable sur les scènes internationale, continentale et régionale, faisant preuve d'un engagement indéfectible en faveur du multilatéralisme et de la coopération sud-sud.

L'esprit de solidarité a été démontré par SM le Roi, vu que le Maroc a été l'un des premiers pays à envoyer des équipements médicaux de protection et des médicaments contre le Covid-19 à plusieurs pays africains pour les aider à faire face à la pandémie de coronavirus. Un geste qui continue d'être largement apprécié et qui apporte espoir, réconfort et solidarité au continent, a affirmé le diplomate marocain.

Abordant les relations bilatérales avec le Vietnam, M. Chouaibi a relevé que le Maroc et le Vietnam partagent de nombreuses similitudes, notamment leur position géostratégique en tant que portes d'entrée en Afrique, en Europe et en Asie du Sud-Est, leur stabilité politique, leurs économies émergentes dynamiques, leur croissance économique soutenue et leurs politiques de diversification des partenaires commerciaux et de renforcement des capacités en ressources humaines, qui favorisent une coopération et une coordination accrues à l'avenir.

L'ambassadeur du Royaume a mis l'accent sur la ferme volonté du Maroc de renforcer ses relations avec l'Asie du Sud-Est qui s'est traduite également par son adhésion au Traité d'amitié et de coopération (TAC) et par la présentation de ses candidatures pour devenir le partenaire du dialogue sectoriel de l'ASEAN et membre observateur de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

Pour sa part, l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu a souligné que sous le sage règne de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc connaît des progrès soutenus en matière de développement socio-économique et il est devenu un pays de premier plan en Afrique du Nord et sur l'ensemble du continent, avec une position internationale croissante.

« Au milieu des épreuves de la pandémie COVID-19, l'unité et la résilience du peuple marocain ont ouvert la voie à des succès remarquables dans la lutte contre la pandémie et la protection de la santé publique », a fait remarquer le responsable vietnamien, soulignant sa conviction que le Royaume continuera à lutter efficacement contre le COVID-19 et à progresser vers un développement et une prospérité accrus.

Il a indiqué que les deux pays ont cultivé sans relâche un lien d'amitié et de coopération au fil des ans, faisant savoir que l'année 2021 marquera la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, « une étape importante dans la longue histoire de relations bilatérales ».

Après avoir rappelé l'échange des visites de haut niveau entre les deux pays, M. Hieu a mis la lumière sur la dynamique de la coopération dans les domaines politique et diplomatique, à travers plusieurs mécanismes tels que le comité mixte et la consultation politique, qui jettent les bases d'un renforcement de la collaboration dans d'autres secteurs, notamment l'économie et le commerce.