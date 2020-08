Madagascar: Le Conseil d'administration du FMI approuve un décaissement supplémentaire de 171,9 millions de dollars en faveur de Madagascar pour faire face à la pandémie de Covid-19

document

Washington, DC - Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé ce jour un décaissement de 171,9 millions de dollars (122,2 millions de DTS) ,) en faveur de la République de Madagascar au titre de la facilité de crédit rapide (FCR), soit 50% de la quote-part du pays. Il s'agit du deuxième décaissement d'urgence depuis le début de la pandémie qui contribuera à financer les besoins urgents de balance des paiements et du budget. Il fait suite à l'approbation par le Conseil d'administration du décaissement de 165,99 millions de dollars le 3 avril 2020 (voir le communiqué de presse du FMI n ° 20/133 ).

Ce deuxième décaissement a été rendu possible par la décision du Conseil d'administration du FMI de doubler la limite d'accès annuelle au titre de la RCF à 100% de la quote-part (voir le document du FMI n°20/018) et par une décision plus récente portant sur une modification temporaire des limites annuelles d'accès au titre de la PRGT (voir communiqué de presse du FMI n° 20/267 ). Ce décaissement supplémentaire porte le soutien total du FMI en faveur de Madagascar pour faire face à la COVID-19 à 337,9 millions de dollars.

Les perspectives économiques de Madagascar se sont détériorées depuis l'approbation de la première demande de RCF, en raison d'une nouvelle dégradation de l'environnement mondial et d'un approfondissement de l'impact de la pandémie COVID-19, avec une contraction de 1% du PIB désormais anticipée pour 2020. Par conséquent, les besoins urgents de balance des paiements résultant de la pandémie ont augmenté, avec un besoin de financement désormais estimé à environ 580 millions de dollars, tandis que la situation fiscale a été gravement affectée par des pertes de recettes supplémentaires et la réorientation des ressources budgétaires pour faire face à des dépenses critiques, y compris une assistance sociale accrue aux plus vulnérables. Ce décaissement supplémentaire au titre de la RCF aidera à financer les dépenses de santé et un plan d'aide économique dans le cadre du plan national d'urgence du gouvernement pour lutter contre la pandémie. Il continuera aussi de catalyser un soutien supplémentaire de la part des donateurs. Les autorités se sont engagées à faire preuve de transparence et de responsabilité pour s'assurer que les ressources de la RCF sont utilisées de manière appropriée et aux fins prévues.

Concluant les discussions du Conseil d'Administration, Madame Antoinette Sayeh, directrice générale adjointe et présidente de séance, a fait la déclaration suivante :

"La pandémie de COVID-19 continue d'affecter gravement des secteurs clés de l'économie malagasy, notamment le tourisme et l'industrie manufacturière orientée vers l'exportation, affaiblissant encore davantage les perspectives macroéconomiques. La croissance devrait être négative en 2020 et les besoins urgents de balance des paiements résultant de la pandémie ont augmenté. Un soutien d'urgence supplémentaire au titre de la facilité de crédit rapide, à la suite d'un premier décaissement approuvé le 3 avril 2020, devrait aider à financer les dépenses de santé et de soutien économique et continuer de catalyser le soutien des donateurs.

"Dans le contexte actuel d'incertitude élevée, un soutien supplémentaire pourrait être nécessaire pour alléger le poids de l'ajustement. La décision des autorités de demander à bénéficier de l'Initiative de suspension du service de la dette soutenue par le G-20 et le Club de Paris et l'utilisation des ressources ainsi débloquées pour financer les dépenses de santé et d'aide économique liées à la COVID-19, sont les bienvenues.

"Les autorités mettent en œuvre des mesures pour faire face à l'impact humanitaire et économique de la pandémie tout en préservant la stabilité macroéconomique, notamment en renforçant le système de santé et la protection sociale, en soutenant le secteur privé, en préservant la stabilité du secteur financier et en maintenant le régime de taux de change flexible.

"Afin de garantir que les financements fournis sont utilisés de manière efficace pour faire face à la crise, les autorités se sont engagées à renforcer la transparence, notamment avec la publication des marchés publics liés à la réponse à la pandémie et avec des audits post-crise.

"Le risque de surendettement public de Madagascar reste modéré, mais avec des perspectives soumises à de forts aléas. Cela souligne l'importance de préserver la viabilité budgétaire une fois la crise stabilisée. Les autorités restent déterminées, au-delà de leur réponse immédiate à la crise, à poursuivre les réformes nécessaires pour une croissance plus forte, plus inclusive et durable ».