Sénégal: Top 100 - L'entrepreneur sénégalais Kabirou MBODJE distingué parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes par Reputation Poll International

TOP 100 des personnalités africaines les plus influentes

Reputation Poll International, une société mondiale de gestion de la réputation des hommes et femmes, évoluant dans le secteur privé et public, vient de publier sa liste très attendue de l'année 2020 des 100 personnalités africaines les plus influentes.

Parmi ces personnalités africaines distinguées dont 47 femmes et 53 hommes, le jeune entrepreneur sénégalais Kabirou MBODJE. Il est le seul sénégalais à y figurer, aux côtés de grandes personnalités africaines du monde politique, financier, universitaire, scientifique etc..

Reputation Poll International qui a short-listé plus de six cent leaders africains au départ, a trié au finish ces 100 personnalités. On y retrouve entre autres des sommités internationales, comme Donald Kaberuka, ancien patron de la BAD, Abiy Ahmed, l'actuel Premier ministre d'Éthiopie, Mme Vera Songwe, patronne de la CEA, Mr Mayaki du NEPAD, Mme Ngozi Iweala, ancienne ministre des Finances du Nigéria, Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, l'opposant guinéen, Cellou Dalein DIALLO, le Malien Hamadou Touré, ancien patron de l'OMT, la gambienne Fatou Bensouda, procureure en Chef à la Cour pénale internationale à la Haye (Pays-Bas).

L'entrepreneur sénégalais Kabirou MBODJE est d'ailleurs la seule personnalité sénégalaise à être distinguée en 2020 par Reputation Poll International.

Une fierté nationale, un baroud d'honneur et, surtout un signe de reconnaissance envers ce jeune entrepreneur, qui a bâti un business-modèle dans son pays natal, le Sénégal, qu'a bien voulu lui rendre Reputation Poll International. Les critères de sélection sont principalement l'intégrité, la visibilité et l'impact, commente le rapport de cette institution.