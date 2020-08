Maroc: Le Discours Royal, un signal fort illustrant la prévalence de la sécurité sanitaire du citoyen sur tout autre intérêt (expert)

Marrakech — Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône constitue un signal fort illustrant la prévalence de la préservation de la sécurité sanitaire du citoyen sur tout autre intérêt économique ou politique, a affirmé le directeur du Laboratoire des études internationales sur la gestion des crises (LEIGEC) à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, Driss Lagrini.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lagrini a indiqué que SM le Roi a, dans ce Discours, mis en évidence l'importance cruciale que le Souverain porte à la santé du citoyen, ce qui explique les décisions difficiles, strictes et fermes prises depuis la déclaration du nouveau coronavirus comme pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'apparition de plusieurs cas au Maroc.

Et de préciser que le Discours Royal a hautement salué les efforts collectifs ayant marqué la gestion de la pandémie depuis son déclenchement et qui ont eu un fort impact en ce sens qu'ils ont permis de réduire les dégâts et les pertes et de mieux maîtriser la situation malgré les retombées fâcheuses engendrées à différents niveaux.

M. Lagrini, également professeur universitaire à la faculté de droit de Marrakech, a relevé que le Souverain a veillé à suivre de près l'évolution de la situation épidémiologique ainsi que les répercussions et les décisions prises dans ce sens, mettant en relief la vive préoccupation quant aux incidences sociales et économiques de la pandémie, compte tenu de ses impacts négatifs sur la situation de nombreuses familles et le budget général de l'Etat.

Le Discours Royal, a-t-il poursuivi, ne s'est pas limité seulement à décrire la situation épidémiologique et ses répercussions, mais a tracé les contours d'une feuille de route pour affronter cette rude épreuve avec rationalité et clairvoyance, dans l'objectif d'en faire une opportunité permettant de redéfinir l'ordre des priorités, de tirer les enseignements des erreurs et de surpasser les différents dysfonctionnements.

Il s'agit d'une vision Royale stratégique, qui va au-delà des répercussions sanitaires actuelles du nouveau coronavirus pour s'ériger en une perception claire des différentes crises difficiles découlant de cette pandémie, qui vont engendrer des difficultés et des défis dans l'avenir, a-t-il poursuivi, précisant que les différents acteurs doivent, face à cette donne, faire montre de sérieux et de responsabilité pour la construction d'une économie forte et compétitive et l'instauration d'un modèle social plus inclusif.

Outre l'appel au lancement d'un plan de relance économique et la création d'un Fonds d'investissement stratégique, M. Lagrini a expliqué que l'aspect social est fortement omniprésent dans le Discours Royal, aussi bien en termes d'appel à la préservation des emplois et des revenus des familles qu'en ce qui concerne la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains au cours des cinq prochaines années.

Cette démarche, a-t-il conclu, est un appel à remédier aux insuffisances qui caractérisent ce domaine à l'heure actuelle, ce qui permettra la généralisation de la couverture maladie obligatoire (AMO) et des allocations familiales ainsi que des autres couvertures sociales (retraite et indemnité pour perte d'emploi), dans un cadre de bonne gouvernance, de coopération et de dialogue entre les différents acteurs concernés.