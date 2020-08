Soudan: Al-Burhan - L'exercice responsable de la démocratie et de la nation avant tout

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a souligné l'unité de classe, la solidarité, la coopération, la tolérance et la transcendance au-dessus de soi dans l'intérêt supérieur afin de faire progresser la patrie et d'œuvrer pour son progrès et sa prospérité.

Dans son discours adressé au peuple soudanais à l'occasion de la bienheureuse Eïd Al-Adha, le président du Conseil de souveraineté a déclaré: «Notre pays traverse ces circonstances exceptionnelles imposées par la réalité de la transition et l'effort sérieux de transition vers un état d'institutions. .. Afin de consolider les principes de l'approche démocratique par une pratique responsable qui place la nation au-dessus de tout, assurer les intérêts suprêmes, répandre l'esprit de tolérance, rejeter la division et renforcer les liens de solidarité afin de construire et de renforcer l'unité nationale. "

Al-Burhan a évoqué le rôle des jeunes qui ont conduit la révolution dans le changement dans la construction et la relance de la nation, ce qui nécessite de travailler pour réaliser leurs espoirs et leurs aspirations dans la construction de la liberté, de la paix et de la justice au Soudan.

Son Excellence a prié pour les âmes des martyrs qui se sont sacrifiés pour la dignité, la liberté, la sécurité et la stabilité du citoyen soudanais. Il a également félicité les soldats stationnés dans tous les endroits pour défendre la sécurité et la stabilité du pays.