Maroc: L'ambassade du Maroc en Inde célèbre la Fête du Trône

New Delhi — L'ambassade du Maroc en Inde a célébré, jeudi, le 21è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Organisée en mode virtuel dans le cadre du respect des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, la cérémonie de célébration a été marquée par la participation du corps diplomatique accrédité à New Delhi, des autorités indiennes et de différentes personnalités politiques et institutionnelles et du monde des affaires.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Inde, M. Mohamed Maliki, a indiqué que "bien plus qu'une simple célébration, la fête du Trône constitue une occasion pour renouveler l'allégeance mutuelle entre le Trône et le peuple".

L'événement a toujours été également l'occasion de faire le point sur ce qui a été accompli et permet aussi d'entrevoir le futur et la voie à suivre dans les différents domaines, a noté le diplomate marocain.

M. Maliki a, par ailleurs, rappelé qu'une forte impulsion a été donnée aux relations maroco-indiennes après la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en Inde en 2015 et la rencontre du Souverain avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors de laquelle les deux Chefs d'Etat ont décidé d'élever les relations bilatérales au rang de Partenariat Stratégique.

Depuis, les échanges bilatéraux ont connu un trend haussier, fait observer M. Maliki, faisant savoir que plus de 43 accords et mémorandums d'accord ont été conclus, durant les trois dernières années, entre les deux pays tous domaines confondus, dont la dernière convention en date est la signature par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et la Cour suprême de l'Inde, en juillet dernier à Rabat, d'une convention de coopération dans le domaine judiciaire, particulièrement en matière informatique et numérique.

Pour sa part, le ministre indien d'État chargé des Affaires étrangères et des Affaires parlementaires, Vellamvelly Muraleedharan, qui a été l'invité d'honneur de cette cérémonie, a mis en avant l'excellence des relations liant le Maroc et l'Inde depuis longue date.

Le responsable indien a également rappelé que la visite de SM le Roi en Inde en 2015 avait "revêtu une grande importance dans le processus de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays frères".

De même, M. Muraleedharan n'a pas manqué de remercier le Maroc pour avoir facilité la mission de rapatriement des ressortissants indiens au Maroc sur fond de la crise du Covid-19.

Ont également pris part à cette cérémonie, l'ambassadeur de la République Dominicaine en Inde, M. Hans Dannenberg Castellanos, également Doyen du corps diplomatique accrédité en Inde, ainsi que d'éminents hommes d'affaires et de grandes personnalités dont l'ancien ambassadeur Zikru Rahman, directeur du Centre islamique indien à New Delhi, du patron du conglomérat indien Tata Sons, Ratan Tata et du président de RJ Corp présent au Maroc, Ravi Kant Jaipuria.

Cette célébration virtuelle a été également marquée par l'intervention de l'ambassadeur de l'Érythrée en Inde, M. Alem Tsehaye Woldemariam, également Doyen du Groupe de chefs de missions africaines en Inde, qui a tenu à remercier le Royaume pour l'acheminement, sur Hautes Instructions Royales, des aides médicales à plusieurs pays africains afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre Covid-19.