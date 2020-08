Soudan: Le Congrès appelle l'administration américaine à soutenir Hamdouk de surmonter la liste de terroristes

Khartoum — Le secrétaire d'État américain et un membre éminent du congrès américain ont appelé l'administration américaine à soutenir le Premier ministre soudanais et le Soudan à sortir de la liste des États parrains du terrorisme car cela ne serait pas important uniquement pour les relations entre le Soudan et les États-Unis mais aussi pour la démocratie dans toute la région

Chris Coons, membre du comité des relations extérieures des États-Unis, du parti démocratique, a déclaré que son comité travaillait actuellement sur la façon de résoudre le problème de l'indemnisation et de rendre justice aux familles de l'attentat de 1998 et à faire progresser les relations bilatérales avec le Soudan qui souffrait sous la dictature d'Omar Bashir depuis trente ans

M. Coons a appelé le secrétaire Pompeo et l'administration américaine à faire tout leur possible pour aider le Premier ministre Hamdouk à rendre justice à ces victimes et à jeter les bases de partenaires démocratiques dans la région.

Pompeo a déclaré que son administration soumettrait très prochainement au comité une législation visant à rendre justice aux victimes et à leurs familles et à retirer le nom du Soudan de la liste du terrorisme. Il a dit qu'il avait parlé avec le Premier ministre et avec d'autres responsables gouvernementaux à quelques reprises sur la question

Pompeo a déclaré qu'il a été dit que les développements au Soudan ne se produisaient pas tous les jours et qu'il était dans l'intérêt de la politique étrangère des États-Unis et de la région d'aider le Soudan à sortir de cette liste et d'aider à un régime démocratique dans le pays qui pourrait également couler dans toute la région.