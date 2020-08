Maroc: Le discours de SM le Roi reflète la sollicitude royale à l'égard de la santé des citoyens (expert international)

Brasília — Le discours prononcé, mercredi soir, par SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la Fête du Trône, reflète le souci et la sollicitude du Souverain à l'égard de la santé des citoyens, dont Il a fait une priorité, a indiqué l'expert international en géopolitique, Marcus Vinicius de Freitas.

"Les citoyens passent avant tout et la protection de leur santé est un élément essentiel des politiques évoquées par SM le Roi dans Son discours", a affirmé M. Vinicius de Freitas, Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS), dans une déclaration à la MAP.

"Le leadership est essentiel dans un moment de crise et SM le Roi a clairement fourni de bonnes perspectives sur la façon de traiter les problématiques liées à la crise sanitaire", a-t-il affirmé.

Pour l'expert brésilien en géopolitique et relations internationales, "les mesures rapides et anticipatives adoptées par le Souverain ont permis au Maroc d'amortir l'impact de la crise sanitaire et maintenir la pandémie du nouveau coronavirus sous contrôle".

Par ailleurs, le discours de SM le Roi attire l'attention également sur le fait que l'effort doit non seulement porter sur la réponse sanitaire, mais également sur la protection de l'économie et du système productif, a relevé le professeur agréé de la Fondation Armando Alvares Penteado à Sao Paulo.

"Le COVID-19 n'est pas seulement un problème de santé, mais aussi un problème économique, car son impact sur l'économie a été profond, non seulement au Maroc mais dans le monde entier", a-t-il fait observer.

"La grippe espagnole a tué plus par la faim que par la fièvre. Les mesures adoptées par le Royaume permettront aux citoyens de traverser la crise avec plus de force et de résilience", selon ce professeur invité à la China Foreign Affairs University.

Et d'expliquer que les petites et moyennes entreprises ont été profondément touchées et nécessitent beaucoup d'attention car elles sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Comme cela a été fait par le Maroc, des fonds devraient être débloqués pour accélérer la reprise et soutenir les citoyens et les aider à surmonter les défis socio-économiques liés à la pandémie, a-t-il insisté.

Soulignant l'importance de maintenir l'élan de solidarité dans de telles épreuves, comme relevé par SM le Roi dans Son discours à l'occasion de la Fête du Trône, l'expert brésilien a estimé que les mesures déjà initiées et annoncées par le Souverain nourrissent l'optimisme quant à la capacité de relever le défi et de surmonter les difficultés actuelles.