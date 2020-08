Afrique: Une délégation italienne examine au Caire la mise en place d'un partenariat industriel et commercial

Une délégation italienne examine au Caire la mise en place d'un partenariat industriel et commercial

Une délégation italienne des grandes entreprises italiennes, examinera lors d'une prochaine visite au Caire, la mise en place d'un partenariat industriel et commercial avec leurs pairs égyptiens notamment dans les domaines du cuir, du marbre et du textile, a déclaré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

La ministre s'est entretenu ce vendredi par visioconférence avec l'ambassadeur d'Italie au Caire Giampaolo Cantini, de la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles durant cette période, le développement des programmes de coopération entre les deux pays, la mise en oeuvre mettre des programmes italiens en Egypte notamment au niveau du transfert d'expertises et des technologies industrielles évolutives, la fourniture de machines et d'équipements italiens aux industries égyptiennes en sus du développement du secteur des développement des PME et des micro-projets.

Les gouvernements des deux pays coordonnent sur la mise en place du projet du transport maritime rapide dénommé "Roro", ayant pour objectif de faciliter le commerce des produits agricoles entre l'Egypte, l'Italie et les pays européens et dont les responsables examinent le calendrier de la mise en oeuvre de ce ligne, a fait savoir la ministre.

Et d'ajouter que le volume d'échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrait à un milliard 827 millions de USD dont 636 millions de USD d'exportations égyptiennes et 191 millions de USD d'importations.

M. Cantini, pour sa part, a affirmé la profondeur des relations égypto-italiennes notamment en économie, précisant que l'Italie est le premier partenaire commerciale de l'Egypte au niveau de l'Europe et le 5e au niveau du monde.

L'Italie représente un axe important pour la mise des exportations agricoles égyptienne sur le marché italien en particulier, celui des pays de l'Union Européenne en général et un site privilégié pour nombre de produits italiens, a dit l'ambassadeur.

L'ambassadeur a passé en revue nombre de projets de développement entre les deux pays entre autres celui sur le coton mis en place conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).