Egypte: Prêts de 2,6 millions de livres pour financer 297 projets dans 13 gouvernorats

Prêts de 2,6 millions de livres pour financer 297 projets dans 13 gouvernorats

Le Fonds de développement local du ministère du Développement a approuvé, en juillet en cours, des prêts d'un montant de 2,6 millions de LE destinés à 297 micro et petites entreprises dans 13 gouvernorats, dans le but d'accroître le soutien aux jeunes, a déclaré vendredi le ministre Mahmoud Chaarawy.

Dans un communiqué, M. Chaarawy a expliqué que l'objectif principal du Fonds était de financer de nombreux projets pour accroître les revenus des individus et des femmes, et de diversifier les sources de revenu, contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie des villageois, à réduire le taux de chômage et à créer des emplois en accordant des prêts à des conditions avantageuses notamment aux jeunes et aux femmes chefs de famille dans les villages et gouvernorats les plus défavorisés.

Il s'agit des gouvernorats d'Al Minya, Dakahlia, Charkeya, Kafr el-Cheikh, Nord-Sinaï, Sohag, Beni Suef, Fayoum, Menoufia, Nouvelle Vallée, Damiette, Qena et Assiout.