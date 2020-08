Madagascar: Musique - Jerusalema de Master KG fait le tour du monde

En octobre 2019, Master KG sort de son album « Jerusalema » un autre titre appelé » Jerusalem « . Il met en vedette la chanteuse Nomcebo Zikode dans cette chanson groovy.

La musique n'a pas de frontières ! Elle voyage de pays en pays, de continent en continent. Elle rassemble toutes les nationalités surtout en cette période tendue qui inquiète la population mondiale.

Madagascar est le pays, parmi tant d'autres, à admirer la chanson sud-africaine, « Jerusalema » de Master KG. De Sambava à Fort-Dauphin en passant par la Ville des Mille, les Malgaches réalisent des « cover dance » sur le morceau de Master KG.

La situation actuelle ne nous empêche pas de nous défouler, d'autant plus que « Jerusalema est une chanson qui nous donne de l'espoir »,affirme Evan Randria, un des fans de l'artiste.

Kgaogelo Moagi alias Master KG a déclenché une frénésie de danse mondiale avec son dernier single "Jerusalema". Partout dans le monde, les amateurs de musique dance se lancent avec la sortie la plus réussie de Master KG, avec un rythme contagieux et une danse à la hauteur. Le clip original a été visionné plus de 60 millions de fois sur YouTube et présente l'artiste féminine Nomcebo Zikode. Un certain nombre de vidéos de danse inspirées ont vu le jour depuis sa sortie.

Le talentueux.

Né en 1996, dans le village de Calais proche du bourg Tzaneen, dans la province Limpopo, en Afrique du Sud. Master KG a commencé à aimer la musique dès son plus jeune âge et est devenu célèbre en 2018 avec son album » Skeleton move » qui a reçu plusieurs nominations et prix, dont un AFRIMMA Award (All Africa Music Awards) dans la catégorie meilleur groupe d'artistes dans l'électro africaine. Il est également connu comme le pionnier de la danse Balobedu. Il a commencé à jouer différents rythmes musicaux à l'âge de treize ans en utilisant un ordinateur que son oncle, aujourd'hui décédé, lui avait acheté pour l'encourager.

La carrière musicale de Master KG a commencé lorsqu'il a pris contact avec DJ Maebela et qu'ils ont commencé à expérimenter de la musique électronique. Il disposait déjà d'un arsenal complet d'instruments et de compétences pour concocter des rythmes. En 2016, plus aguérri, il sort son premier single » Situation « . Après avoir signé sur son label actuel, Open Mic Productions, Master KG sort son premier album » Skeleton Move » en 2018. Il a collaboré avec un certain nombre d'artistes, dont Zanda Zakuza, Makhadzi et Nomcebo. Master KG chante dans sa langue maternelle, le khelovedu, une langue parlée par le peuple Lovedu. Master KG s'est produit dans un certain nombre d'autres pays, dont la Zambie.