Cote d'Ivoire: Tabaski/Chu de Treichville - 6000 plats offerts aux enfants malades du service oncologie pédiatrique

Les enfants malades internés au service oncologie pédiatrique du Chu de Treichville ont célébré la tabaski, le vendredi 31 juillet 2020, dans la ferveur, la joie et le bonheur grâce à l'Ong Almuwassat, qui leur a offert 6000 plats et des kits hygiéniques et alimentaires composés de savon liquide, poudre et morceaux et d'huile et etc.

Pour un montant total de 10 millions de Fcfa, cette opération appelée "tabaski pour la pédiatrie 2020", selon Mme Soumahoro Fadiga Aminata, directrice exécutive de l'ong, vise à venir en aide aux malades démunis hospitalisés. Outre le district d'Abidjan, les 13 relais de l'ong à l'intérieur du pays ont été touchés par l'action. Il s'agit Entre autre de Bouaké, Yamoussoukro, Dimbokro et Gagnoa. « Aussi il s'est agi pour nous de prendre en charge des ordonnances de ses enfants malades », a-t-elle relevé.

Pour la directrice exécutive, chaque année almuwassat fête avec les malades et principalement pendant la fête de Tabaski. « Cette années almuwassat s'est penché sur nos enfants atteint du cancer notamment ceux qui sont hospitalisés au service oncologie pédiatrique. Nous lançons un appel à la population et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à prendre en charge ces enfants en difficultés », a lancé Mme Soumahoro Koné.

Koné Aruna, imam de la mosquée du Chu, lui, a exhorté la clémence d'Allah pour les malades. Il a ensuite invité les fidèles musulmans à la solidarité la cohésion et la paix. Radji Abiratou, bénéficiaire, très émue pour le geste a traduit sa reconnaissance à la structure donatrice. A noté que l'ong existe depuis plusieurs années. Elle a sa 18e édition.